Dove vedere la replica della puntata del DopoFestival della terza serata di Sanremo 2025

Dopo la terza serata del Festival di Sanremo, trasmessa giovedì 13 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del DopoFestival con il conduttore Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista. Con loro tantissimi ospiti. È possibile rivedere la puntata in replica e in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. È disponibile subito dopo la diretta.

Nel programma DopoFestival, Alessandro Cattelan si propone di commentare con gli ospiti gli highlights della kermesse canora condotta da Carlo Conti, tra curiosità, retroscena e commenti rilasciati dai protagonisti dell’evento. Inoltre, al DopoFestival avviene un ulteriore incontro tra i cantanti e i giornalisti. Nel corso della terza puntata trasmessa giovedì 13 febbraio, oltre a Selvaggia Lucarelli, ospite fissa, era presenta anche la pallavolista Myriam Sylla. Sono intervenute poi Katia Follesa e Miriam Leone che – insieme a Elettra Lamborghini – sono state le coconduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Nel salottino di Alessandro Cattelan, anche Settembre, vincitore delle Nuove Proposte 2025 con la canzone Vertebre. L'artista ha commentato con entusiasmo la vittoria:

Fino a qualche mese fa ero in camera mia a sognare questa cosa, adesso viverla è stranissimo. Bisognerebbe entrare nel mio corpo per far capire alle persone perché è difficilissimo da spiegare, sono onorato e grato. Ho dovuto mettere la modalità non disturbare al telefono perché dopo la vittoria era impazzito. Ho videochiamato mio padre che a un certo punto ha inquadrato delle signore che non conoscevo, non so perché.