David di Donatello 2025 su Rai1, il programma della serata: pronostici e favoriti, le nomination e gli ospiti Al via ai David di Donatello 2025 che andranno in onda su Rai 1 stasera mercoledì 7 maggio alle 21:40. Conduttori: Elena Sofia Ricci e Mika. Sono 21 i riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 nelle sale cinematografiche. Dai pronostici, il miglior film andrebbe a Berlinguer con Elio Germano, favorito anche come miglior attore. A Paolo Sorrentino, la miglior regia. È l'anno anche delle registe, da Valeria Golino a Maura Delpero e Francesca Comencini.

Al via ai David di Donatello 2025 che andranno in onda su Rai 1 stasera mercoledì 7 maggio alle 21:40, dopo la consueta puntata di Affari Tuoi. Conduttori: Elena Sofia Ricci e Mika. La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello assegna 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 nelle sale cinematografiche, 1 Premio David per il cinema internazionale e 1 Premio David per il Miglior Documentario.

Pronostici e favoriti

I pronostici danno come favorito al miglior film Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre con Elio Germano, a seguire Parthenope di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta, Vermiglio di Laura Delpero, reduce dalla notte degli Oscar (nella quale ha mancato il premio come miglior film straniero), Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini e L'arte della gioia di Valeria Golino. Favorito alla regia Paolo Sorrentino, Elio Germano come miglior attore e Tecla Insolia come migliore attrice.

Elio Germano in Berlinguer – La grande ambizione

Dove seguire la diretta in tv e streaming

La serata sarà inoltre trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat), in diretta su Rai Radio2, con la conduzione di Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria, e sarà disponibile anche sulla piattaforma di RaiPlay. A ospitare la diretta, il leggendario Teatro 5 di Cinecittà, “tempio” della grande cinematografia nazionale e internazionale.

I premi già assegnati ai David di Donatello 2025

Pupi Avati riceverà il Premio alla Carriera, mentre i David Speciali andranno a Ornella Muti e a Timothée Chalamet. A Giuseppe Tornatore il Premio Speciale Cinecittà David 70. Tra i riconoscimenti già annunciati il David come Miglior Film Internazionale ad Anora di Sean Baker e il David dello Spettatore a Diamanti di Ferzan Özpetek.

Timothée Chalamet

Gli ospiti attesi ai David di Donatello stasera

Numerosi gli ospiti della serata: oltre a tutti i candidati al David, ci saranno l’attore Timothée Chalamet, il regista premio Oscar® Sean Baker e la produttrice Samantha Quan, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, le attrici Monica Bellucci, Emanuela Fanelli e Lunetta Savino, gli attori Giuseppe Fiorello, Claudio Santamaria e Luca Zingaretti, la cantante La Niña, il regista Mario Martone.

I film in nomination e il numero di candidature

I 24 film che hanno ricevuto le nomination e sono candidati al David di Donatello 2025

Berlinguer – La Grande Ambizione | 15

Parthenope | 15

L'Arte Della Gioia | 14

Vermiglio | 14

Gloria! | 9 – Esordio

Familia | 8

Il Tempo Che Ci Vuole | 6

Le DéLuge – Gli Ultimi Giorni Di Maria Antonietta | 4

Napoli – New York | 4

Campo Di Battaglia | 3

Ciao Bambino | 2 – Esordio

Confidenza | 2

Diamanti | 2

Dostoevskij | 2

Iddu | 2

Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa | 2

El Paraiso | 1

Hey Joe | 1

I Bambini Di Gaza | 1 – Esordio

Il Treno Dei Bambini | 1

Io E Il Secco | 1 – Esordio

Limonov | 1

Vittoria | 1

Zamora | 1 – Esordio