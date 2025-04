video suggerito

Elena Sofia Ricci e Mika conducono i David di Donatello: la data della cerimonia di premiazione A raccogliere il testimone di Carlo Conti, per sette anni conduttore dell’evento cinematografico, saranno Mika ed Elena Sofia Ricci. La premiazione andrà in onda il 7 maggio su Rai1. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca quasi un mese alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello, prevista il 7 maggio in prima serata su Rai1. A raccogliere il testimone di Carlo Conti, conduttore dell'evento per sette edizioni, saranno il cantautore Mika e l'attrice Elena Sofia Ricci. L'annuncio della coppia inedita alla guida dello show è stato dato dall'Adnkronos. Conti aveva detto di no per via di numerosi impegni professionali, tra cui la guida dello show in onda del sabato sera Ne vedremo delle belle e la preparazione del Festival di Sanremo 2026.

Elena Sofia Ricci e Mika alla conduzione dei David Donatello

Lunedì 7 aprile alle ore 12 a Cinecittà verranno annunciate le candidature di film, attori, registi in lizza per la 70esima edizione dei Premi David di Donatello dall'Accademia del Cinema Italiano. Tra i presenti: il sottosegretario al MiC Lucia Borgonzoni, Piera De Tassis, presidente e direttrice artistica, Chiara Sbarigia e Manuela Cacciamani, rispettivamente presidente e a.d. di Cinecittà Spa. Il cantante e showman Mika, insieme all'attrice Elena Sofia Ricci, saranno alla conduzione della serata di premiazione programmata il prossimo 7 maggio.

Il no di Carlo Conti alla conduzione dei David Di Donatello

A metà marzo Carlo Conti, con una nota stampa, ha fatto sapere di aver rinunciato alla conduzione dei David di Donatello da tempo. Il conduttore ne aveva già dato notizia alla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Il motivo è legato ai suoi troppi impegni televisivi in cui sarà occupato. Dalla trasmissione in prima serata su Rai 1 dal titolo "Ne vedremo delle belle", in onda sabato 22 marzo, alla nuova edizione di Tale e Quale Show e alla preparazione del Festival di Sanremo 2026. Conti ha quindi lasciato la conduzione dell'evento cinematografico italiano che di cui era alla guida dal 2018.