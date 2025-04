video suggerito

Elena Sofia Ricci assente ai funerali di Antonello Fassari, l’omaggio all’attore: “Grazie per ciò che mi hai donato” Elena Sofia Ricci era assente ai funerali di Antonello Fassari perché fuori città: il suo collega è morto mentre si trovava in Giappone. Durante l’ultimo saluto alla Chiesa degli Artisti a Roma l’attrice ha fatto recapitare un mazzo di rose a forma di cuore. Poi il messaggio: “Grazie per tutto quello che mi hai donato”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elena Sofia Ricci non ha partecipato all'ultimo saluto per Antonello Fassari lo scorso 8 aprile a Roma, alla Chiesa degli Artisti. L'attrice che ha recitato al fianco del collega morto a 72 anni sul set de I Cesaroni si trova in questi giorni in Giappone per un viaggio organizzato prima dei David di Donatello. Per questo motivo non ha presenziato ai funerali insieme al resto del cast della serie tv di successo: per Fassari, però, ha fatto recapitare un mazzo di rose con una dedica da lei firmata.

L'omaggio di Elena Sofia Ricci per Antonello Fassari ai funerali

Un mazzo di rose bianche e rosse a forma di cuore con il messaggio, da lei firmato, "Grazie per tutto quello che mi hai donato" è l'omaggio che Elena Sofia Ricci ha fatto ad Antonello Fassari durante i funerali.

Foto da Instagram

L'attrice non ha potuto partecipare all'ultimo saluto al collega, morto a 72 anni a causa di una malattia, perché si trova in Giappone. Sta facendo un viaggio di piacere – come documentato anche sul suo profilo Instagram – prima dei David di Donatello 2025, evento che condurrà insieme a Mika.

Leggi anche Addio ad Antonello Fassari, folla e commozione per i funerali a Roma

Anche Alessandra Mastronardi era assente ai funerali: lo sfogo dell'attrice dopo gli insulti

Elena Sofia Ricci non è stata l'unica del cast de I Cesaroni a non presenziare ai funerali. Tra gli assenti anche Alessandra Mastronardi che su Instagram, nelle ultime ore, ha risposto agli insulti ricevuti per non aver condiviso sui social alcun ricordo legato all'attore e suo collega. "I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza ad un funerale di una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole. Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo e specialmente spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato", ha scritto in un commento social.