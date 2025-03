video suggerito

Carlo Conti, il mistero sul no alla conduzione dei David di Donatello: "Deve ancora decidere" Carlo Conti lascia la conduzione dei David di Donatello? Dopo sette anni il conduttore potrebbe non essere il conduttore della cerimonia e spuntano già i nomi di possibili sostituti. Al momento, però, non è chiaro se si tratti di un passo indietro del presentatore di Sanremo o uno sgambetto, dopo le polemiche per l'edizione del 2024. Fanpage apprende che la decisione non è stata ancora presa.

È quasi giunto il momento dell'appuntamento con la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Mercoledì 7 maggio andrà in onda su Rai 1 la settantesima edizione del premio, ma stando a quanto riportato da TvBlog Carlo Conti non condurrà la serata. È dal 2018 che il conduttore presenta l'evento, affrontando le difficoltà di un'edizione come quella che si è tenuta durante il Covid (con i candidati collegati via webcam) e fronteggiando anche le polemiche, in parte lecite e in parte aprioristiche, verso un appuntamento su cui la televisione fatica a creare la sacralità di un evento.

Il caso delle polemiche nel 2024

Uno scenario, quello attuale, in cui non è chiaro se l'eventuale stop di Conti sia frutto di un passo indietro del conduttore, oppure uno sgambetto, con il presentatore dell'ultimo Sanremo vittima sacrificale degli effetti dovuti alla polemica dello scorso anno, con la protesta del costumista Sergio Ballo irritato dalla location scelta per la consegna della statuetta d'oro, diventata virale nelle ore successive all'evento. Che l'evento televisivo dei David di Donatello sia stato spesso segnato da una certa atmosfera di scetticismo e disapprovazione in sala, è un dettaglio spesso emerso negli anni scorsi.

Al momento fonti vicine a Fanpage.it, infatti, fanno sapere che la rinuncia di Conti non è stata ancora confermata dal diretto interessato e che la decisione, sostanzialmente, spetti a lui. Al contempo non si esclude il proposito di dare una nuova direzione all'evento, su cui si fatica a costruire una sacralità. Nel frattempo, spuntano già dei nomi che potrebbero sostituirlo. Vediamo come stanno le cose.

David di Donatello, perché Conti potrebbe lasciare conduzione

Tale e quale show, Festival di Sanremo, Ne vedremo delle belle. Il no di Carlo Conti alla conduzione dei David di Donatello 2025 non sarebbe un'assurdità, se si considera la sovraesposizione mediatica del conduttore nell'ultimo periodo. Eppure il conduttore non ha mai detto di no alla cerimonia negli sette anni, scegliendo diversi volti per affiancarlo sul palco del Teatro 5, da Matilde Gioli a Drusilla Foer. Nel corso del tempo non sono mancati imbarazzi e gaffe (attribuite ad Alessia Marcuzzi), così come qualche critica, alimentando la sensazione generale che il racconto del cinema non fosse esattamente aderente al tono di voce generalista di Rai1 (ne avevamo parlato anche per la notte degli oscar raccontata da Alberto Matano). In particolare, proprio nell'edizione del 2024 aveva fatto notizia il momento in cui il costumista Sergio Ballo si era lamentato per la location di assegnazione del suo premio: "Ci hanno messo qua sulle scale come Wanda Osiris, avremmo preferito dividere con i nostri colleghi in sala questo premio e questo lavoro".

Attualmente non è chiaro da quale meccanica nasca il possibile stop alla conduzione di Conti. Se sia la produzione dell'evento a non aver rinnovato la proposta o se, come apprende Fanpage, la situazione sia in stand by per volere del conduttore, che però deve ancora sciogliere le riserve.

Chi prenderà il posto di Carlo Conti? Le ipotesi

Chi guiderà, dunque, la settantesima edizione dei David di Donatello? Secondo TvBlog i due nomi più quotati sono di due persone legate al mondo dello spettacolo, uno come cantante, l'altra come attrice. Si tratta di Mika, che in passato è stato giudice di X Factor, e di Elena Sofia Ricci, che a Sanremo 2023 aveva affiancato Amadeus come co-conduttrice del Festival. Chissà che non possa emergere anche la possibilità di Alessandro Cattelan, che ha già condotto l'evento per Sky diversi anni fa e che Conti, nell'ultimo Sanremo, ha accolto sotto la sua ala sia per la conduzione del Dopofestival che come co-conduttore dell'ultima serata.