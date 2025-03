video suggerito

Carlo Conti rinuncia alla conduzione dei David di Donatello 2025: "Troppi impegni in tv" Carlo Conti ha ufficialmente rinunciato alla conduzione dei David di Donatello 2025. Con una nota stampa fa sapere di avere troppi impegni tv: "Aveva già informato l'azienda e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano che non avrebbe condotto l'edizione 2025".

Carlo Conti rompe il silenzio dopo la notizia, lanciata da TvBlog, del no alla conduzione della prossima edizione dei David di Donatello. La cerimonia è in programma per mercoledì 7 maggio 2025, sempre su Rai 1, e il conduttore che ha presentato l'evento dal 2018 sino alla passata edizione, ha deciso di fare un passo indietro. Con una nota stampa resa pubblica pochi minuti fa ha chiarito i motivi della sua decisione legata ai troppi impegni televisivi che lo vedranno protagonista nelle prossime settimane.

Perché Carlo Conti ha rinunciato alla conduzione dei David di Donatello 2025

Carlo Conti con una nota stampa fa sapere di aver rinunciato alla conduzione dei David di Donatello già da tempo. Aveva già informato l'azienda e Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello che non avrebbe condotto l'edizione 2025, prima che circolasse la notizia. Il motivo risiede nei troppi impegni televisivi in cui sarà occupato. Dalla trasmissione in prima serata su Rai 1 dal titolo "Ne vedremo delle belle", in onda sabato 22 marzo, alla nuova edizione di Tale e Quale Show e alla preparazione del Festival di Sanremo 2026. Conti avrebbe deciso di fare un passo indietro e mollare la conduzione dell'evento cinematografico italiano che ha diretto dal 2018 sino all'anno scorso.

Chi potrebbe sostituire Conti: i nomi in lizza

Non circolano informazioni ufficiali sui post-Carlo Conti a David 2025. TvBlog nelle ultime ore ha rivelato che i nomi più quotati al momento sarebbero due: quelli di Mika, che in passato è stato giudice di X Factor, e Elena Sofia Ricci che, oltre ad essere un'affermata attrice, ricoprì il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo nel 2023, al fianco di Amadeus. Non si esclude la possibilità che Alessandro Cattelan sia il sostituto favorito per l'evento.