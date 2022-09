Colin Farrell e Cate Blanchett vincono la Coppa Volpi a Venezia 2022 Vincitori della Coppa Volpi alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice, sono Colin Farrell e Cate Blanchett per le loro interpretazioni nei film “The Banshees of Inisherin ” e “Tàr”.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come di consueto, ogni anno, viene assegnato uno dei premi più prestigiosi in ambito cinematografico per gli attori che prendono parte alla Mostra del Cinema di Venezia e con il quale si misura il loro talento e l'interpretazione nel film in concorso. Ad aggiudicarsi la Coppa Volpi, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice, sono stati Colin Farrell per "The Banshees of Inisherin " e Cate Blanchett per "Tàr". L'attore ha così accolto il premio, ringraziando innanzitutto la giuria per averglielo conferito e aggiungendo in collegamento da Los Angeles:

Grazie mille per questo premio, sono davvero eccitato vorrei ringraziare la squadra per avere realizzato un lavoro eccezionale, mi sarebbe piaciuto essere lì, ma sto lavorando, è stata una settimana eccezionale. Non me lo aspettavo, è meraviglioso, è un momento speciale. Con Martin McDonagh, prima di tutto un amico, abbiamo girato questo film nella scozia occidentale, abbiamo condiviso tanti momenti ogni giorno, tante cose a cui abbiamo potuto dare valore con questo film, spero si sente questo un sentimento di appartenenza, è stata un'esperienza collettiva girare questo film, una lunga storia d'amore. Grazie a tutti coloro che ci hanno lavorato e ci hanno sostenuto.

Le parole di alla consegna della Coppa Volpi di Cate Blanchett

A ricevere la Coppa Volpi come miglior attrice è stata Cate Blanchett, già vincitrice del premio nel 2007 con il film "Io non sono qui" per l'interpretazione di Bob Dylan. L'attrice ha così ringraziato regista e pubblico per il riconoscimento, commuovendosi per essere riuscita ad interpretare un personaggio così intenso come quello sulla figura della prima donna della storia a divenire direttrice di una delle più importanti orchestre tedesche. Queste le parole dell'attrice: