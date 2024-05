video suggerito

Cinema in festa 2024: le sale aderenti in Italia a giugno e quali film vedere a 3,50 euro Con Cinema in festa 2024, da domenica 9 giugno fino a giovedì 13 giugno, i biglietti al cinema costeranno solo 3,50 euro per tutti i film. Ecco quali sono i cinema aderenti e come funziona l'iniziativa.

Al via dal 9 giugno al 13 giugno la quarta edizione di Cinema in festa, iniziativa che offre l'ingresso a 3,5o euro in oltre 900 cinema aderenti. La prima edizione del progetto, lanciato nel 2022 e che proseguirà fino al 2026, ha totalizzato 1,1 milioni di spettatori, arrivando a un totale di 1,5 spettatori per la terza edizione del settembre 2023.

Quali film vedere con il biglietto ridotto a 3,50 euro

I film in programmazione soddisfano le esigenze di ogni tipo di pubblico, dagli amanti dell'horror con L'esorcismo – ultimo atto fino a chi preferisce le commedie romantiche come Hotspot – Amore senza rete. Tra gli altri titoli disponibili:

Bad Boys: Ride or Die

Rosalie , Dall'alto di una fredda torre ,

, , Furiosa , The Animal Kingdom

, Me contro Te: Il film – Operazioni spie

HAIKYU!! The Dumpster Battle

Io e il secco

Kinds of Kindness

Vincent deve morire

Marcello mio

Uomini in Marcia

Vangelo secondo Maria

Eileen

The Penitent

El Paraìso , La stanza degli omicidi

, L'arte della gioia

Quell'estate con Irene

The Watchers – Loro ti guardano

Quali sale aderiscono all’evento Cinema in festa di giugno 2024

I cinema che aderiscono all'iniziativa sono sparsi in tutta Italia, a Milano, per esempio, sono 30 le strutture che partecipano al progetto. Sul sito ufficiale dell'evento è possibile selezionare la propria regione per scoprire quali sono le sale aderenti più vicine.

Come funziona l’iniziativa Cinema in festa 2024

Cinema in festa è un progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026. Durante i mesi di giugno e settembre il biglietto per tutti i film e in tutta Italia costerà 3,50 euro per 5 giorni, dalla domenica al giovedì. Dopo il successo della prima edizione di settembre 2022 (con un totale di 1,1 milioni di spettatori, della seconda a giugno 2023 (1,2 milioni di spettatori) e della terza a settembre 2023 (1,5 milioni di spettatori), dal 9 giugno torna il Cinema in festa con la sua quarta edizione. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate, campagna sostenuta dal MiC.