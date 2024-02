Antonella Clerici sui fischi a Geolier a Sanremo 2024: “Nel 2010 lanciavano spartiti” Antonella Clerici ha commentato le critiche e i fischi a Sanremo 2024 a Geolier, ricordando ciò che accadde durante la sua conduzione a Sanremo 2010 con gli spartiti lanciati sul palco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Antonella Clerici, LaPresse

Tra i tanti personaggi nel mondo della televisione e della musica a commentare la reazione del pubblico, i fischi dell'Ariston, per il primo posto di Geolier nella classifica complessiva delle quattro serate, c'è anche Antonella Clerici. La conduttrice infatti, commentando un post su X del giornalista Andrea Conti sulle proteste del pubblico in passato, ha ricordato un evento accaduto durante la sua edizione del Festival di Sanremo, nel 2010. Nel commento infatti, Clerici fa riferimento agli spartiti volati sul palco all'annuncio dei finalisti dell'edizione 2010 del Festival, con la contestazione nei confronti del trio composto da Valerio Scanu, Marco Mengoni e il trio Pupo-Emanuele Filiberto-Luca Canonici.

Cosa è successo durante il Festival di Sanremo 2010 condotto da Antonella Clerici

Ma cosa successe durante quella serata? Durante l'annuncio dei concorrenti eliminati, che non avranno fatto parte del terzetto finale, la lettura da parte di Antonella Clerici venne criticata dall'Orchestra, dal pubblico e dalla sala stampa, al grido di vergogna. L’orchestra di Sanremo, diretta da Marco Sabiu, ha clamorosamente contestato l’esclusione di Malika Ayane dalla terna di nomi che si contenderà la vittoria. Nello stesso momento, chiese in diretta di rendere pubblico il voto dell’orchestra, mentre i musicisti hanno trasformato in palle di carta gli spartiti, lanciandoli sul palco: alla fine i musicisti stracciarono anche gli spartiti.

Le critiche a Geolier durante il Festival di Sanremo 2024

Una scena che questa volta ha coinvolto solo il pubblico dell'Ariston, sia durante la serata cover, che all'annuncio della classifica complessiva delle quattro serate, nei primi minuti della finale. Infatti, l'annuncio di Geolier come vincitore della serata cover con il medley Le Strade, il pubblico ha deciso di criticare la classifica, prima fischiando il giovane rapper, poi abbandonando la sala. Una scena che si è ritenuta nelle scorse ore, durante l'annuncio della classifica complessiva delle quattro serata.