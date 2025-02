video suggerito

Alessandro Cattelan sul caso Roccaraso al Dopofestival che spiazzò Rocco Hunt: "Rifarei la gag" Nella conferenza stampa dell'ultima serata di Sanremo, Alessandro Cattelan chiarisce la sua posizione sulla vicenda relativa al Dopofestival e alla canzone su Roccaraso. Il co-conduttore della finale spiega che il bersaglio della gag, che Rocco Hunt non aveva apprezzato, non era Napoli.

Durante la conferenza per la quinta serata di Sanremo, trasmessa sabato 15 febbraio, Alessandro Cattelan ha fatto chiarezza sulla questione del siparietto al Dopofestival – in cui si ironizzava sull'overtourism a Roccaraso – e che aveva indispettito Rocco Hunt.

Alessandro Cattelan: "Il bersaglio delle battute erano i social"

"Lo rifarei perché è quello che facciamo lì. Modifichiamo le canzoni. C'era Marcella Bella con il suo brano Montagne verdi e questo è l'anno in cui una montagna è diventata molto famosa". A chiarirlo è stato Alessandro Cattelan durante la conferenza stampa per la quinta serata del Festival di Sanremo. Il riferimento è alla scenetta trasmessa nel corso del Dopofestival, in cui si ironizzava sull'"invasione" di turisti a Roccaraso. E ancora:

Con Napoli ho un rapporto splendido, quando vado ricevo sempre un'accoglienza calorosa. C'è un comico che si chiama Ricky Gervais che dice che a volte si confonde il soggetto di una battuta con il bersaglio. Il bersaglio di quella battuta non era Napoli, ma l'effetto dei social network sulla gente. Ora basta il post di influencer e partono dei pullman per andare nella località consigliata. Il focus non era Napoli.

La reazione di Rocco Hunt al siparietto su Roccaraso

Rocco Hunt non era apparso sorridente durante il siparietto del Dopofestival in cui si ironizzava su Roccaraso. Con un post su Instagram, l'artista aveva detto la sua su quanto accaduto, rispondendo a chi gli chiedeva il perché della sua reazione:

Ragazzi molti mi avete chiesto il perchè di questa espressione. Vi volevo tranquillizzare: sto vivendo questo Festival alla grande… Però devo ammettere che sono rimasto spiazzato. Anche io molte volte gioco con i luoghi comuni, ma ieri non ho avuto voglia di ridere. State sereni, sono carico, domani ci aspetta una grande serata insieme al mio amico Clementino. Spaccam' tutt' cose!