A che ora verrà annunciato il vincitore di Sanremo 2025 La finale di Sanremo sta per volgersi al termine: come da scaletta, i 29 big si esibiscono tutti questa sera e l'ultima a farlo sarà Sarah Toscano con Amarcord, che sale sul palco dell'Ariston alle 01:04. Il vincitore verrà annunciato alle 01:52.

A cura di Sara Leombruno

La finale di Sanremo sta per volgersi al termine: come da scaletta, i 29 big si esibiscono tutti questa sera e l'ultima a farlo sarà Sarah Toscano con Amarcord, che sale sul palco dell'Ariston alle 01:04. Il vincitore verrà annunciato alle 01:52: Carlo Conti leggerà il nome dell'artista che si aggiudicherà la 75esima edizione del Festival, accompagnato dai co-conduttori Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Da poco, come raccontato da Fanpage nella diretta della finale, si è esibita Gaia con Chiamo io chiami tu. Dopo l'ultima esibizione di Sarah Toscano, ci sarà il classico collegamento con Rai Radio 2. Alle 01:10 il conduttore darà lo stop al televoto e presenterà Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, conduttori del Primafestival. Alle 01:16 sarà letta la classifica dei cantanti, dal 29esimo al sesto posto. Alle 01:20 Conti svelerà i 5 finalisti, in ordine casuale. A quel punto darà via a un nuovo televoto, il cui esito sarà letto, come detto, alle 01:52.