La maggioranza che sostiene il Governo di Giuseppe Conte gode del sostegno del 60% degli italiani. È quanto emerge dal sondaggio elettorale realizzato dall'istituto specializzato Ixè per HuffingtonPost.it e diffuso in queste ore. Se si andasse al voto adesso, infatti, la Lega di Matteo Salvini sarebbe nettamente il primo partito italiano, con il 31,8% dei consensi, in crescita di 14,4 punti percentuali rispetto alla consultazione del 4 marzo 2018. Il Movimento 5 Stelle si fermerebbe al 28,2%, in ripresa rispetto a settembre, ma in calo di 4,4 punti percentuali rispetto alle ultime elezioni politiche. La somma della coalizione di governo, però, raggiungerebbe il 60% del totale, il livello più alto mai registrato dall'Istituto Ixè.

Ancora male, invece, il Partito Democratico, impegnato nella difficile fase precongressuale e dilaniato dalle polemiche interne. I democratici si fermerebbero al 17%, in calo di un ulteriore 1,6% rispetto al marzo scorso, quando toccarono il punto più basso della propria storia recente in termini di consenso elettorale. Continua anche il calo di Forza Italia, accreditata ora dell'8,7% dei consensi, il 5,3% in meno delle ultime politiche, mentre sorprende il trend negativo imboccato ormai da Fratelli d'Italia: la creatura di Giorgia Meloni sarebbe ora al 2,6% dei voti, lontana anche dalla soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento. Stabile al 2,5% +Europa con Emma Bonino, mentre Potere al Popolo (2,6%) sorpassa Liberi e Uguali (2,5%) e raddoppia abbondantemente i consensi raccolti alle urne nella scorsa consultazione.

Sondaggi politici: italiani e reddito di cittadinanza

Interessante anche il riscontro avuto dalla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza presso gli italiani. Il 37% delle persone intervistate ritiene che non ci siano le risorse necessarie per affrontare e realizzare tutte le proposte della maggioranza; il 29% è convinto che le risorse ci siano solo in parte; il 18% ha fiducia nella capacità del governo di reperire fondi per finanziare tutte le proposte contenute nella Nadef. Piuttosto divisa la platea sul reddito di cittadinanza: 41 italiani su 100 sono contrari, 47 su 100 sono favorevoli.