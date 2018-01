Una ragazza di appena diciotto anni è morta nel pomeriggio di martedì 16 gennaio in un incidente stradale avvenuto a Monteroni d'Arbia (Siena), sulla strada regionale Cassia. Si chiamava Caterina Milocco e, stando a una prima ricostruzione dell’incidente mortale, era alla guida di una utilitaria che si è scontrata con un’altra vettura. In macchina con lei c’era la sorella di quindici anni, che fortunatamente è riuscita a salvarsi. Le due ragazze, residenti nella vicina Buonconvento, stavano tornando a casa dalla scuola. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Probabilmente anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia l’auto ha sbandato ed è andata in testacoda. Per la diciottenne non c’è stato nulla da fare mentre la sorella è stata estratta dalle lamiere con l'ausilio dei vigili del fuoco e trasportata all'ospedale di Siena dove attualmente è ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stata portata in ospedale anche la madre delle due ragazze, che si è sentita male quando è arrivata sul luogo dell’incidente.

Sotto choc amici e insegnanti – Chi la conosceva, descrive Caterina come una ragazza bella, solare e intelligente, che non passava inosservata. Una ragazza che con i suoi diciotto anni aveva tanti sogni da realizzare. “Eravamo in commissione quando è arrivata la notizia dell’incidente. Abbiamo subito interrotto tutto”, ha commentato al La Nazione il preside dell’Istituto "Bandini", quello frequentato dalla giovane vittima. “Era bravissima a scuola. Una ragazza d’oro che tutti vorrebbero avere in classe e di sicuro anche come figlia”, ha aggiunto parlando di “una vera tragedia”. Il preside ha spiegato che tantissimi compagni di Caterina hanno chiamato a scuola per chiedere cosa fare, smarriti. “Mi piange il cuore. Solare, bella e intelligente. Lascerà un grande vuoto in tutte le sue amicizie”, così anche la fiduciaria della scuola media di Buonconvento, che a Caterina aveva insegnato geografia.