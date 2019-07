Il 30 luglio è la Giornata Mondiale dell'Amicizia 2019: questa celebrazione è nata nel 2011, quando l'Organizzazione per le Nazioni Unite ha scelto di dedicare una data a celebrare la cooperazione e la solidarietà tra persone e popoli.

L'amicizia non è solo un buon sentimento, ma ha anche delle implicazioni pratiche: i rapporti di amicizia contribuiscono a costruire la pace e difendono i popoli dall'instabilità sociale e politica, come dalla paura di essere attaccati.

Vediamo insieme come nasce questa ricorrenza, quali sono le frasi più belle sull'amicizia e le 5 idee regalo per ringraziare i tuoi amici del bene che ti vogliono.

Che cos'è la Giornata Mondiale dell'Amicizia

La scelta del 30 luglio per la Giornata dell'Amicizia 2019 è stata fatta per seguire una tradizione ancora viva in Paraguay, dove in questa data si festeggiano gli amici e i rapporti di solidarietà e affetto tra le persone. Con la risoluzione 65/275, infatti, le Nazioni Unite riunite nell'Assemblea Generale hanno proclamato la Giornata Mondiale dell'Amicizia proprio in questa data, rivolgendosi soprattutto alle nuove generazioni nella creazione di legami duraturi tra persone e popoli.

Al fine di celebrare la giornata nel modo giusto, l'ONU esorta gli Stati nazionali e le organizzazioni informali a mettere in campo progetti che stimolino la creazione di nuovi legami e promuovano il proseguimento dei rapporti di dialogo e cooperazione tra le persone.

L'amicizia è il primo passo verso una cultura della Pace: uno degli obiettivi di questa giornata è il sostegno alla Dichiarazione e al Programma di Azione varato nel 1999 e che ha per scopo la creazione di una cultura della pace, mediante alcuni asset: l'istruzione, lo sviluppo sostenibile, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la promozione della tolleranza e del dialogo.

Le frasi più belle per la Giornata Mondiale dell'Amicizia 2019

Della magia dell'amicizia si è scritto tanto, e ancora si continua a scrivere: tra i primi a essersi interrogato sulla natura di questo speciale rapporto c'era Cicerone, che nel suo De Amicitia evidenzia nell'affetto disinteressato la grande potenza di questo sentimento.

Ecco dieci frasi sull'amicizia da dedicare a chi vuoi bene in occasione di questa giornata:

L'amicizia è prima di tutto certezza, ed è questo che la differenzia dall'amore. È anche rispetto, e accettazione totale di un altro essere. [Marguerite Yourcenar] Occorre notevole ardimento per affrontare i nemici, ma molto di più per affrontare gli amici! [J.K.Rowling] Quel che rende indissolubile le amicizie e ne raddoppia l'incanto è un sentimento che manca all'amore: la sicurezza. [Honorè de Balzac] Se dovessimo costruire l'amicizia su solide fondamenta, dovremmo voler bene agli amici per amor loro e non per amor nostro. [Charlotte Bronte] Si decide in fretta di essere amici, ma l'amicizia è un frutto che matura lentamente. [Aristotele] Dio non è diffidente come noi, altrimenti non ci darebbe amici, per paura che ci si dimentichi di lui! [Emily Dickinson] Non abbiamo tanto bisogno dell'aiuto degli amici, quanto della certezza del loro aiuto. [Epicuro] Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. [Arthur Shopenhauer] Un amico si prende sempre cura della libertà dell'altro. [Luis Sepulveda] L'amicizia non la si cerca, non la si sogna, non la si desidera; la si esercita. [Simone Weil]

5 idee regalo per la Giornata Mondiale dell'Amicizia

La Giornata Mondiale dell'Amicizia è l'occasione perfetta per fare un regalo alle persone a cui vuoi bene, per ringraziarle della loro presenza nella tua vita e augurarvi ancora molti anni insieme. Ecco qualche spunto di regali per gli amici da acquistare con un click su Amazon.

Il quaderno da riempire e regalare

Se hai un animo romantico e ti piace scrivere, allora potrai sprigionare il tuo affetto e la tua creatività con questo diario dei ricordi dedicato agli amici. All'interno del diario troverai tanti spunti per ricordare i momenti passati insieme, le esperienze vissute fianco a fianco e i mille progetti futuri che avete in programma da anni. Su Amazon costa 9,68€.

La borsa mare porta-bevande per l'amica abbronzatissima

Hai un'amica che inizia ad andare al mare ad Aprile e conclude la stagione estiva direttamente a Ottobre? Allora questa borsa mare è perfetta per lei: da fuori sembra una borsa come tutte le altre, ma all'interno ha un vano refrigerante con tappo sigillato che permette di conservare al fresco ogni tipo di bevanda. È in vendita a partire da 62,67€ in diversi colori.

La tazza per un risveglio pieno di affetto

Le vere amiche ti accompagnano sempre, fin dal momento della colazione: questa tazza in ceramica farà sì che la vostra amica sorrida e vi pensi fin dal risveglio, per iniziare la giornata sapendo che, nel mondo, c'è qualcuno che le vuole davvero bene. È disponibile con diverse frasi e fantasie online a 12,90€.

I bracciali in corda per un gruppo di amiche

Hai un gruppo di amiche o di amici e desideri fare un regalo collettivo? Questi bracciali in corda, adatti sia per uomini che per donne, sono un'ottima idea regalo per un gruppo di amici, e ti permettono di fare a tutti un piccolo pensiero senza spendere troppo – infatti la confezione da 12 bracciali costa 12,99€.

L'album dei ricordi fai da te

Se hai una buona manualità e vuoi cimentarti con un regalo fai da te, puoi acquistare un album fotografico molto speciale: da fuori sembra un pacco regalo come tutti gli altri, ma quando si apre rivela moltissime fotografie e spazio per frasi, bigliettini e un piccolo regalo al centro. Su Amazon costa 16,99€.