Black Friday 2022: la guida per prepararsi ad affrontarlo al meglio Il Black Friday avrà inizio venerdì 25 novembre allo scattare della mezzanotte e durerà ventiquattro ore. Sarà possibile fare acquisti a prezzi scontati in store fisici e online come Amazon, eBay, Unieuro, Mediaworld, Euronics e le offerte riguarderanno categorie come l’abbigliamento, l’elettronica ma anche libri o musica. Con percentuali di sconto che potranno raggiungere anche il 75%, ecco una guida completa al venerdì nero 2022 in Italia.

Il Black Friday è l'appuntamento con lo shopping che dà inizio alla stagione degli sconti natalizi e per il 2022 la data da segnare sull'agenda è il 25 novembre. A questo evento si fa seguire, solitamente il lunedì successivo, il Cyber Monday, che riguarda le offerte sul mondo dell'elettronica.

Per sfruttare al meglio la convenienza di questo evento, però, è bene arrivare preparati, informandosi in anticipo su quali sono i marchi e i negozi aderenti all'iniziativa: i più comuni sono Amazon, Unieuro, Expert, eBay, Mediaworld, Trony, o ancora Zara e H&M per quanto riguarda l'abbigliamento.

Cosa comprare per il Black Friday e dove trovare gli sconti

Per accaparrarsi i migliori articoli in offerta per il Black Friday è bene tenere a mente innanzitutto cosa comprare, ciò di cui si necessita o i regali da anticiparsi per il periodo natalizio, e successivamente anche una lista dei negozi che aderiscono all'iniziativa. Non solo market-place o e-commerce online ma anche negozi fisici: vediamo cosa acquistare e dove per il venerdì nero 2021.

Abbigliamento e accessori

Il settore maggiormente interessato per il Black Friday è sicuramente quello che riguarda l'abbigliamento e gli accessori. Per prepararsi ai regali di Natale o per accaparrarsi articoli interessanti in vista dei mesi invernali, come sciarpe, cappelli, cappotti, ma anche scarpe, stivali, borse ecc., tutti i fashion addicted avranno a disposizione tantissimi brand a cui fare riferimento, da H&M a Zara, passando per Stradivarius, Bershka, Pandora per gli accessori e tantissimi altri ancora.

Dove: nei negozi fisici ma anche online sui siti ufficiali dei brand interessati oppure nella categoria moda di Amazon, nella sezione abbigliamento eBay o su Zalando.

Elettronica

Altro settore di interesse quando si parla di sconti è quello dell'elettronica: smartphone, tablet, PC di ultima generazione ma anche console e videogiochi, smart TV e dispositivi per lo streaming, fotocamere digitali, GPS, accessori auto ecc. Per l'occasione brand del calibro di Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, ma anche HP, Sony, LG e tantissimi altri, proporranno sconti imperdibili.

Dove: oltre ai negozi fisici, sarà possibile acquistare anche online nella categoria dedicata ai prodotti di elettronica su Amazon o sulla pagina eBay contenente tutti gli articoli tecnologici, ma anche su Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert o Trony.

Casa e giardino

Anche tutto ciò che riguarda la casa e il giardino, a cominciare dai grandi elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici, lavasciuga o frigoriferi, potranno raggiungere percentuali di sconto davvero vantaggiose. Per non parlare degli arredi e dei complementi d'arredo ma anche tutta una serie di accessori utili nella quotidianità, dai ferri da stiro ai forni a microonde, per passare a bilance digitali o robot da cucina.

Dove: oltre alla sezione dedicata di Amazon o Casa e Giardino su eBay, sarà possibile anche recarsi in negozi dedicati, a partire da Ikea, Maison du Monde, Mondo Convenienza per gli arredi e i negozi dedicati all'elettronica per quanto riguarda i grandi elettrodomestici.

Libri e musica

Per gli appassionati della lettura o gli amanti della musica, sarà possibile usufruire del Black Friday e degli sconti annessi per acquistare i migliori libri, fumetti, CD o vinili del momento.

Dove: oltre ai negozi musicali fisici o alle librerie, potrà essere interessante consultare il catalogo dei libri disponibili su Amazon oppure la sezione divertimento e hobby di eBay dove trovare libri, riviste, fumetti, CD, DVD e tanto altro.

Articoli e regali natalizi

Per il Black Friday si potranno acquistare anche articoli e accessori in vista del periodo natalizio: non solo regali in anticipo ma anche addobbi, luci e decorazioni per prepararsi al Natale 2021.

Dove: per chi non ha intenzione di recarsi nei negozi fisici, si potrà accedere facilmente agli sconti dalla pagina dedicata di Amazon e da quella natalizia di eBay.

Ovviamente le offerte disponibili non si fermeranno a questi settori ma riguarderanno anche la cura della persona e della casa, hobby, sport o fai da te.

Come prepararsi al Black Friday 2022 per risparmiare

Per prepararsi in anticipo allo shopping sfrenato del Black Friday 2022, abbiamo pensato a un elenco di consigli che potrà risultare utile non solo per acquistare online in tutta sicurezza ma anche per riuscire a conquistarsi proprio quel prodotto che puntiamo da tempo.

Innanzitutto sarà opportuno iscriversi alle newsletter dei brand preferiti per conoscere in anteprima tutte le offerte e le promozioni in arrivo.

dei brand preferiti per conoscere in anteprima tutte le offerte e le promozioni in arrivo. In secondo luogo potrà essere utile salvare un determinato prodotto tra i preferiti o inserirlo già nel carrello in modo che sia a disposizione non appena iniziano gli sconti.

Molto importante è dare un occhio ai codici sconto e ai coupon , che possono essere reperiti anche prima dell'inizio ufficiale dell'evento, sia su Ansa.it che su altri siti accreditati e affidabili.

e ai , che possono essere reperiti anche prima dell'inizio ufficiale dell'evento, sia su Ansa.it che su altri siti accreditati e affidabili. Per un acquisto consapevole, inoltre, e per evitare truffe, si potrà fare riferimento alla piattaforma CamelCamelCamel o Keepa , per valutare le oscillazioni di prezzo su un determinato prodotto e verificare la percentuale di sconto reale.

o , per valutare le oscillazioni di prezzo su un determinato prodotto e verificare la percentuale di sconto reale. In ultima battuta è necessario fare riferimento sempre a rivenditori ufficiali e affidabili, mantenendo una copia o una ricevuta dell'ordine effettuato e preferire metodi di pagamento come Paypal o carte prepagate, anziché bonifici o carte di credito.