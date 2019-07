È trascorsa una settimana dal Prime Day, l'evento promozionale di Amazon dedicato ai clienti Amazon Prime, ma il colosso dell'e-commerce ha ancora tante offerte attive per i suoi clienti più fedeli. Tra queste, la più interessante riguarda un buono sconto da 10€ che Amazon regala ai clienti Prime che non hanno mai utilizzato Amazon Prime Video. Ecco cosa c'è da sapere su questo buono sconto e su come ottenerlo, ma anche una panoramica delle offerte ancora attive su Amazon per oggi.

Amazon, un buono sconto da 10€ se guardate Prime Video

Prime Video è il servizio di Amazon che, al pari di Netflix, offre film, serie tv e documentari in streaming: tra produzioni originali e i migliori titoli dei cataloghi di tutto il mondo, si tratta di un'offerta ampia e variegata che soddisfa tutte le esigenze.

Per incentivare l'utilizzo di Prime Video da parte dei clienti Amazon Prime, per cui il servizio è compreso nell'abbonamento, Amazon ha scelto di regalare un buono sconto da 10 euro a tutti coloro che non hanno mai utilizzato Prime Video, e che guarderanno 5 minuti di qualsiasi contenuto multimediale presente sulla piattaforma, a eccezione di trailer e contenuti extra.

Basterà avere un account Amazon Prime – il servizio si può anche provare gratuitamente – e guardare almeno 5 minuti di qualsiasi film o serie tv su Prime Video per ottenere il buono sconto, utilizzabile per gli acquisti su Amazon; sulla pagina dedicata alla promozione è possibile prendere visione dei termini e delle condizioni dell'offerta.

Le offerte e gli sconti attivi oggi su Amazon

Non solo buoni sconto: nonostante il Prime Day sia terminato da una settimana, su Amazon ci sono ancora tante offerte di cui si può approfittare. Alcuni marchi come Braun hanno ancora attive tutte le offerte sui loro dispositivi, mentre si può ancora approfittare di qualche piccolo sconto per comprare i prodotti più acquistati in Italia durante il Prime Day appena terminato.

Braun Uomo fino al 62% di sconto

Ecco tutte le promozioni di Braun per rasoi, regolabarba, tagliacapelli e altri dispositivi per lo styling maschile:

Braun Donna fino al 54% di sconto

Ecco le migliori offerte di Braun su silk-épil, epilatori elettrici e a luce pulsata per la cura femminile:

Offerte sui prodotti più acquistati al Prime Day

Ecco quali sono i tre prodotti più acquistati al Prime Day, ancora disponibili in sconto: