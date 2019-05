I bambini delle scuole elementari non potranno più essere puniti, né con una classica nota scritta sul registro o sul diario, da far firmare ai genitori, né tantomeno con una sospensione dall'attività didattica o con l'espulsione. La novità per la scuola primaria è contenuta in un emendamento inserito dalla commissione nella proposta di legge che reintroduce l'educazione civica nelle scuole, approvata alla Camera dei deputati. Verranno così soppressi degli articoli del regio decreto 1927 del 26 aprile 1928, dal 412 al 414, che prevedeva punizioni "verso gli alunni che manchino ai loro doveri" e in particolare "ammonizione; censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata; sospensione dalla Scuola, da uno a dieci giorni di lezione; esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione; espulsione dalla Scuola con la perdita dell'anno scolastico".

"Mi sembra una misura giusta, soprattutto perché stiamo parlando di bambini molto piccoli per i quali bisogna pensare ad un insegnamento basato sulla comprensione e sull'empatia", ha dichiarato Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, all'Agi. "Naturalmente – ha continuato Rusconi – non bisogna abbassare la guardia, soprattutto per quanto riguarda gli episodi di bullismo che sono già molto diffusi tra i bambini che frequentano le elementari".

La proposta di legge sull'educazione civica nelle scuole

Nel primo pomeriggio di oggi riprenderà la seduta alla Camera dedicata alla votazione degli emendamenti della proposta di legge che vuole la reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole, che oggi dovrebbe avere il via libera definitivo dal Parlamento. Il ddl è stato fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che, durante il volo che lo ha portato in Ungheria, ha comunicato la sua soddisfazione su Facebook: "Sono tanto felice perché oggi il Parlamento approva l'educazione civica obbligatoria nelle scuole, promessa mantenuta". L'educazione civica è uno dei tanti cavalli di battaglia di Salvini, tra cui anche l'obbligatorietà del grembiule, "così tutti i bimbi sono uguali", e la videosorveglianza nelle scuole.