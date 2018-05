Il Premio Nobel per letteratura 2018 non verrà assegnato a causa dello scandalo molestie sessuali alla stessa Accademia svedese che assegna il premio. La notizia della decisione presa dalla commissione che si è incontrata a Stoccolma è stata resa nota dall'Accademia. È la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che il premio non viene assegnato. “Il premio per la Letteratura 2018 sarà assegnato e annunciato contemporaneamente a quello del 2019”, ha annunciato l'istituzione. L'Accademia di Svezia è finita nell'occhio del ciclone in relazione alla gestione delle accuse nei confronti del marito di un membro, che da allora ha lasciato l'organizzazione. Anche il capo e quattro altri membri hanno lasciato. Si è giunti a questa decisione alla luce della “diminuita” reputazione dell'Accademia e della “ridotta” fiducia del pubblico nell'istituzione, si legge in un comunicato dell'Accademia.

Lo scandalo sulle molestie sessuali che ha colpito l'Accademia – Tutto è iniziato lo scorso novembre, quando 18 donne hanno accusato di aggressioni sessuali il fotografo francese Jean-Claude Arnault, che gestiva un progetto culturale finanziato dall'Accademia svedese ed è marito di un membro dell'Accademia stessa, la poetessa e scrittrice Katarina Frostenson. Come ricorda la Bbc, diversi incidenti sarebbero avvenuti in sedi di proprietà dell'Accademia, ma Arnault nega le accuse. Successivamente l'organizzazione ha votato contro la rimozione della moglie di Arnault dal suo comitato e questo ha scatenato un'ondata di dimissioni. Hanno lasciato il loro incarico, fra gli altri, la stessa Frostenson e la numero uno dell'Accademia, Sara Danius. Tecnicamente l'Accademia non prevede dimissioni, ma i membri possono smettere di partecipare alle attività dell'organizzazione.