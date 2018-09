Tragedia in un albergo di Orosei, in provincia di Nuoro, in Sardegna. Un bambino di 7 anni è morto annegato mentre giocava in piscina con alcuni coetanei. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 2 settembre, in un albergo di via del Mare. Stando alle prime informazioni disponibili, improvvisamente il suo corpo è stato visto riemergere dall'acqua. Subito soccorso, i sanitari del 118 giunti sul luogo dell'incidente hanno tentato per più di un'ora di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Tuttavia, come riporta il quotidiano L'Unione Sarda, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo, Richard Mulas, padre sardo di Irgoli e madre ecuadoregna, avrebbe infilato la mano in un bocchettone della piscina, rimanendo poi incastrato. Tutti i presenti attorno alla piscina hanno aiutato ad estrarre il bimbo dall'acqua, mentre nel frattempo stavano arrivando i medici del 118. Sul posto i carabinieri sono al momento al lavoro nel tentativo di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

E' questo il terzo episodio di morte per annegamento in piscina dell'estate 2018. A luglio una ragazza di 13 anni è deceduta a Sperlonga dopo essere stata risucchiata dai bocchettoni della piscina, mentre alla fine di agosto Marco Lipari, 21 anni, è annegato durante una festa in piscina e con lui anche la sua amica Ilaria, 19 anni, che, nel tentativo di salvarlo, è stata trascinata a fondo.