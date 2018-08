Un pomeriggio di relax e divertimento si è trasformato in tragedia per una coppia di amici dell'Astigiano. Marco Lipari, 21 anni, è morto annegato davanti agli occhi increduli degli amici dopo essersi tuffato in piscina pur non sapendo nuotare. È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 21 agosto, in una villa di Castelnuovo Don Bosco al confine con Albugnano. Una sua amica, Ilaria Abele, 18enne residente a Cambiano, ha tentato di salvarlo, ma i suoi sforzi si sono rivelati inutili, ed è morta questa mattina, dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Molinette di Torino. Ha infatti cercato di aiutarlo ma è stata trascinata sott'acqua e ha perso i sensi. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, hanno impiegato diversi minuti per farle riprendere conoscenza, ma a nulla è valsa la corsa in elisoccorso al nosocomio della città piemontese. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo, residente a Chieri, si è tuffato credendo che il livello dell'acqua non fosse alto, che riuscisse a toccare.

Per tutto il giorno si era tenuto nella parte della piscina meno profonda dove poteva tenere i piedi appoggiati sul fondo. Durante un gioco tra i ragazzi però è finito nella parte più alta e ha iniziato ad annaspare. Non è, dunque, chiaro il motivo per cui si sia spinto oltre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelnuovo Don Bosco che hanno ascoltato la ricostruzione di quello che è accaduto dalle testimonianze dei ragazzi che hanno assistito al dramma, tra cui i figli e gli amici dei custodi della villa di proprietà di un famoso medico che lavora a Torino, che avevano avuto il permesso di trascorrere il pomeriggio nel giardino della lussuosa dimora.