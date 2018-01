Ennesima promessa elettorale all'orizzonte per il centrodestra. Con un tweet, il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato di essere intenzionato ad abolire l'obbligo vaccinale introdotto lo scorso anno dal governo Gentiloni. "Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche", si legge nel tweet. Immediata la replica del ministro della Salute e madre del decreto per l'obbligo vaccinale, Beatrice Lorenzin: "La Lega sui vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza. La posizione di Salvini e di altri massimi esponenti della Lega che oggi dichiarano come primo provvedimento di voler abolire l’obbligatorietà vaccinale è uguale a quella del Movimento 5 Stelle. La Lega gioca per qualche voto in più, sulla salute degli italiani, sulla salute dei nostri figli, rischiando di continuare a perorare una causa no vax che mette seriamente a rischio le campagne di informazione scientifiche e sanitarie. L’Italia va vaccinata dagli incompetenti".

Immediate anche le reazioni di Matteo Renzi e di molti parlamentari del Partito Democratico: "Berlusconi torna indietro sul lavoro. Salvini torna indietro sui vaccini. La destra italiana di oggi è questa qui. Noi vogliamo andare Avanti. Per l'Italia, senza paura", ha risposto il segretario del Pd su Twitter. Sui social la proposta sta facendo ampiamente discutere e ha sta creando un'accesissima polemica che vede scontrarsi da una parte il fronte dei free vax, che da mesi chiedono l'abolizione dell'obbligo sulla base di teorie prive di fondamento scientifico, e dall'altra il fronte degli scienziati e dei sostenitori della necessità del ritorno dell'obbligo vaccinale, volto a scongiurare lo scatenarsi di epidemie di malattie infettive causate dal calo delle coperture vaccinali.

La posizione di Forza Italia.

Forza Italia non sembra essere affatto d'accordo con la proposta relativa all'abolizione dell'obbligo vaccinale. Pochi minuti dopo la diffusione dell'annuncio di Matteo Salvini, Paolo Romani, presidente dei senatori di Forza Italia ha dichiarato: “Non penso proprio. Io sono favorevole all’obbligo, noi abbiamo votato convintamente il decreto.

Il rilancio di Salvini.

A poche ore dal contestato annuncio, Salvini torna a difendere la sua proposta su Twitter consigliando ai suoi follower il libro di Paolo Bellavita, ex medico omeopata non più iscritto all'ordine: "Da papà che ha scelto e, non per obbligo, ha vaccinato i suoi figli e che ben conosce le utilità ma anche i rischi legati a questa scelta, consiglio a tanti chiacchieroni la lettura di questo testo, assolutamente scientifico, del prof. Paolo Bellavite: ‘Vaccini sì, obblighi no'".