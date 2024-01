Zanzare a gennaio a Roma, l’esperto spiega: “Fa troppo caldo, è colpa del cambiamento climatico” Invasione di zanzare a gennaio: a Fanpage.it il professore Biondi spiega perché capita di vedere sempre più spesso questi insetti anche nei mesi freddi e cosa possiamo fare per difenderci dai loro morsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Intervista a Maurizio Biondi Membro dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e professore del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente all'università de L'Aquila.

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zanzare a gennaio, una nuova normalità a cui dovremo abituarci?

Se le temperature restano così miti, probabilmente sì. La loro presenza, infatti, è dovuta all'innalzamento termico che le spinge ad entrare in attività. In alcune zone, come quelle costiere, la loro presenza è attestata già da tempo anche in inverno. In altri casi, invece, arrivano solo con l'innalzamento delle temperature. Le condizioni variano dal contesto geografico e non solo. Un esempio chiaro è il confronto fra zone costiere e quelle dell'entroterra: spesso sebbene la distanza fra i due luoghi sia minima, nelle prime le zanzare in inverno non sono una novità.

Non si tratta di un dato limitato a questo 2024, quindi.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 16 gennaio: in arrivo il grande gelo con temperature sottozero

Dipende. Sicuramente negli ultimi 10, 20 anni siamo stati abituati a vedere un ambiente diverso da quello dei decenni precedenti. Zanzare in inverno, altri imenotteri, api e vespe. Ma anche uccelli migratori che trascorrono le stagioni fredde nei luoghi che prima evitavano o piante che fioriscono mesi prima di quando dovrebbero. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio l'intero sistema delle biodiversità.

Dipende solo dal cambiamento climatico?

Chiaramente no. La presenza delle zanzare anche nelle stagioni meno calde varia in base all'attività antropica, cioè dai comportamenti degli umani. Alcuni spazi rappresentano veri e propri rifugi termici per loro che sfruttano gli ambienti antropizzati e il loro miglioramento climatico come aree per la propria sopravvivenza.

Cosa possiamo fare per evitare un'invasione di zanzare anche a gennaio?

Sicuramente i singoli possono fare poco: le temperature hanno iniziato ad aumentare già venti anni fa, cambiando le condizioni ecologiche. Il trend parte adesso e si fermerà chissà quando, ma non sappiamo di preciso cosa succederà. Le temperature cambiano, non si possono fare previsioni a riguardo. Ma questo dipende dalle grandi potenze mondiali, dai governi, non dai singoli cittadini.

E a casa propria? C'è qualcosa che possiamo fare per contrastare la presenza delle zanzare?

Certamente sì. La cosa più importante è evitare che si crei un ambiente favorevole per loro, azzerare le condizioni in cui si sviluppano. Evitare ad esempio di rendere lo spazio troppo caldo. Evitare ristagni d'acqua, penso ai casi in cui l'acqua, piovana e non solo, resta nei copertoni.

E per evitare i morsi delle zanzare, cosa fare?

Non si può fare niente, se non evitare che l'ambiente favorisca la loro presenza. Inoltre va ricordato che è difficile che in questa stagione le persone vengano punte. Quelli che comunemente molti chiamano "punture di zanzara", in realtà sono morsi. A provocarli sono gli esemplari femmina della specie, nel periodo in cui depongono le loro uova che generalmente non arriva prima di aprile.

Nell'ultimo anno si è parlato spesso anche di virus Dengue, trasmesso attraverso i morsi di zanzara. Ci sono stati casi autoctoni. Quanto dipende dalla presenza di zanzare l'aumento di questi casi?

Le zanzare possono essere trasmettitori del virus, si fanno vettori che trasportano patogeni, fra cui quello della febbre Dengue. La situazione non cambia al livello di numeri del virus. Certo è che, più aumenta il numero di zanzare, più, statisticamente, aumenta il rischio di incorrere in potenziali trasmettitori. Resta ben inteso, però, che serve prevedere e prevenire questo genere di virus e la loro trasmissione, a prescindere dal vettore che lo trasporta e, di conseguenza, dal numero di zanzare. Non necessariamente una maggiore diffusione di zanzare corrisponde con una maggiore diffusione di questo genere di virus.