Roma e la lotta al cambiamento climatico: gualtieri annuncia il piano contro il caldo estivo

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato all’evento Humanizing Energy del ministero dell’Ambiente e Enea che il piano contro il caldo verrà presentato il due luglio.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il suo intervento allo Humanizing Energy

Più alberi, depavimentazione, nuovi materiali e pannelli solari: il due luglio verrà presentato il ‘piano caldo' del Campidoglio contro le ondate di calore che interesseranno tutta l'estate romana. È quanto annunciato dal sindaco capitolino Roberto Gualtieri durante l'evento Humanizing Energy dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). Il convegno è stato organizzato ieri lunedì 22 giugno in collaborazione con l'ordine degli architetti di Roma, presso l'ex acquario di Piazza Manfredo Fanti, nel rione Esquilino.

Gualtieri: "Il piano rientra nel progetto di adattamento climatico della città"

Durante la conferenza, il primo cittadino ha illustrato alcune delle iniziative presenti nel testo, tante già in corso di realizzazione: "Penso alle comunità energetiche, all'efficientamento di 200 scuole o al nuovo regolamento edilizio che introduce, tra le altre, criteri ambientali di qualità per i nuovi edifici come l'obbligo alla presenza di verde, di nuove alberature e dell'uso di nuovi materiali e di pannelli solari", ha dichiarato Gualtieri. "A luglio presenteremo il nostro piano caldo", definito "un aspetto del più generale piano di adattamento climatico".

Non solo piantumazione e aiuole: soluzioni europee importate a Roma

Stando a quanto anticipato dal sindaco, le strategie da adottare contro l'afa non saranno solo le classiche operazioni di rialberatura, ma soluzioni innovative, alcune osservate in altre città europee e che verranno messe in campo anche nella Capitale. Come quella dei ‘toldos' catalani, ovvero l'utilizzo di grandi teli per ombreggiare le strade più calde di Barcellona, come pure parchi giochi, fermate dell'autobus e stazioni. Il Comune punta anche su una massiccia depavimentazione, anche detta ‘devaping', ovvero la rimozione del cemento dove non strettamente necessario, con l'obiettivo di ridurre il calore trattenuto dal suolo con l'evapotraspirazione delle piante. Una pratica ampiamente utilizzata in Francia, Belgio, Olanda e Germania.

Cento parchi per la città, cantieri già all'opera in tutta la Capitale

Contromisure per la lotta al caldo estremo che vanno di pari passo con il progetto 100 parchi per Roma, finanziato con 80 milioni di euro e che punta ad aumentare il numero dei rifugi climatici in città. I cantieri sono partiti già nei mesi scorsi e interessano tutti i quadranti della Città Eterna, dal centro alle periferie.

L'appuntamento di ieri ha costituito la prima tappa del tour di Humanizing Energy di Italia in classe A, programma di sensibilizzazione e formazione realizzato da Enea e promosso dal ministero dell'Ambiente, con l'obiettivo di guidare cittadini, imprese ed enti pubblici verso la sostenibilità energetica.