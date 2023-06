Vito, Giulia, Matteo, Leo: chi sono i The Borderline, gli youtuber della sfida sulla Lamborghini Si chiamano Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Giulia Giannandrea, Leonardo Golinelli: sono i quattro youtuber che si fanno chiamare ‘The Borderline’, autori di numerosi sfide social e seguiti da 600mila persone.

Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Giulia Giannandrea, Leonardo Golinelli: sono loro i The Borderline, i giovanissimi youtuber seguiti da 600mila followers e autori di video estremi e sfide social. L'ultima gara, "Vivere 50 ore in una Lamborghini", è costata la vita a un bambino di cinque anni, Manuel, e ha ridotto in condizioni gravissime la mamma di ventinove e la sorellina di quattro. Non sappiamo chi di loro fosse a bordo dell'auto né chi la guidasse al momento dell'incidente: l'unica certezza è che vi era sicuramente Loiacono, che ha chiarito però di non aver mai toccato il volante.

Chi sono i The Borderline, gli youtuber delle sfide estreme

"Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi – si legge nella descrizione del loro canale YouTube, che conta 600mila iscritti e oltre cento video – Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento:)".

"Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video ASSURDI e UNICI. Obbiettivo finale? Regalare a qualcuno di voi 1.000.000 Euro (Probabilmente non accadrà mai, ma è il nostro obbiettivo) La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video, ispirandoci a lui porteremo per la prima volta in Italia contenuti simili, che potranno essere portati avanti solo attraverso il vostro grande supporto".

Vito Loiacono: "Non guidavo io"

Non è ancora chiaro quante persone fossero a bordo della Lamborghini, se quattro o cinque, e la loro identità. E soprattutto, non è stato ancora reso pubblico il nome di chi fosse effettivamente al volante dell'auto: Vito Loiacono, uno dei The Borderline, in un commento pubblicato sul suo account Instagram ha dichiarato di essere distrutto, specificando di non aver mai guidato quella macchina. Accertamenti sono in corso da parte degli investigatori per capire se chi era alla guida potesse guidare un'auto di quella cilindrata: la Lamborghini Urus, infatti, è preclusa ai neopatentati.

L'incidente a Casal Palocco: Manuel ucciso a 5 anni

L'incidente costato la vita al piccolo Manuel è avvenuto ieri pomeriggio a Casal Palocco, fra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponata. La Lamborghini si è scontrata con la Smart Four Four con a bordo la mamma del bambino e la sorellina di quattro anni: era andata a prenderli all'asilo e stava tornando a casa. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio della Polizia Locale e della Polizia di Stato: una delle ipotesi è che i ragazzi a bordo della Lamborghini fossero distratti mentre giravano un video da pubblicare su YouTube. Sembra inoltre che, poco prima dello schianto, abbiano deriso le persone che guidano proprio le Smart, ignari che qualche ora dopo proprio quell'auto gli avrebbe cambiato la vita: "Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa un miliardo. Vale quanto Amazon". Poi lo schianto, e la distruzione di un'intera famiglia. Il padre del piccolo, giunto sul luogo dell'incidente, ha tentato di aggredirli, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine.