I The Borderline non potranno più guadagnare dal loro canale YouTube, cosa ha deciso la piattaforma YouTube ha pubblicato le sue prime parole sul caso dei The Borderline, gli youtuber coinvolti nell’incidente che mercoledì 15 giugno ha provocato la morte di un bambino di cinque anni. La piattaforma ha deciso di togliere ogni forma di monetizzazione dai loro video.

A cura di Valerio Berra

Dopo sei giorni, anche YouTube prende posizione. La piattaforma di Google dedicata ai video ha deciso di intervenire sul canale YouTube dei The Borderline, il collettivo che il 14 giugno è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui è morto Manuel, un bambino di 5 anni. L’azienda ha deciso di rimuovere tutta la pubblicità dai video pubblicati sul loro canale dall’apertura a oggi. Le parole sono attribuite a un generico portavoce. Riportiamo qui sotto il comunicato esatto:

"Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube. Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all'interno che all'esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità".

Il problema della monetizzazione

Nella serata del 18 giungo i The Borderline avevano annunciato su YouTube che avrebbero interrotto le loro attività. L'interruzione però non era coincisa con la chiusura del canale. In pratica, i The Borderline non avrebbero più pubblicato video ma tutti i video rimasti sulla piattaforma avrebbero continuato a monetizzare dalla visualizzazioni. Da questo ci avrebbero gudagnato sia loro che la stessa YouTube, la piattaforma video gestita da Google.

Ora il canale dei The Borderline non sarà chiuso, tutti i video rimasti si potranno ancora vedere. Su nessuno di questi però verranno più inseriti degli annunci, in questo modo nè la piattaforma nè loro potranno più guadagnare un euro. Mentre scriviamo questa notizia gli annunci ci sono ancora ma dovrebbero sparire nelle prossime ore. Gli annunci sulla piattaforma erano una delle fonti di guadagno dei The Borderline, che nel 2022 hanno fatturato 188.333 euro. Intanto negli ultimi giorni diversi video del collettivo sono stati oscurati dai creator. Il motivo di questa scelta non è ancora chiaro.