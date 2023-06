Chi è MrBeast, il re di YouTube a cui si ispirano i The Borderline coinvolti nell’incidente a Casal Palocco Classe 1998, il canale youtube di MrBeast è il più seguito al mondo: ha 160 milioni di iscritti. Nel corso degli anni è diventato come un produttore cinematografico e per creare ogni video investe milioni di dollari. I The Borderline di Roma hanno cercato di replicare in Italia il suo percorso.

A cura di Valerio Berra

Loro lo dicono subito. Nella descrizione del canale dei The Borderline si legge: “La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video”. È da qui che è cominciato il percorso sui social dei ragazzi che ora sono coinvolti nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Roma tra una Lamborghini Urus e una Smart. Gli youtuber erano tutti sulla Lamborghini, avevano circa 20 anni e non è ancora chiaro chi stesse guidando l’auto. Sulla smart c’era una donna con i suoi due figli, una bimba di 3 anni ora fuori pericolo e un bimbo di 5 anni, deceduto appena dopo lo schianto.

Gli youtuber stavano girando un video. Da quello che abbiamo ricostruito su Fanpage.it il titolo del video sarebbe dovuto essere “50 ore su una Lamborghini Urus”, una specie di challenge in cui i ragazzi dovevano stare sull’auto senza mai scendere per più di due giorni. Nell’agosto del 2022 avevano fatto la stessa cosa con una Tesla. Una sfida pericolosa, forse folle. Se non altro perché la Urus è un veicolo da oltre 650 CV in grado di fare da 0 a 100 km in poco più di 3 secondi. Non il massimo per dei ragazzi che hanno preso la patente solo da qualche anno.

Chi è MrBeast, la storia di James Stephen Donaldson

Conosciuto come MrBeast, James Stephen Donaldson è lo youtuber più seguito al mondo. Classe 1998, il suo canale principale ha collezionato 160 milioni di iscritti. MrBeast ha cambiato completamente la definizione di youtuber. Non è un gamer, non registra video dalla sua stanza, non si accontenta di qualche sfida preconfezionata. MrBeast è più simile a un produttore cinematografico che di video in video organizza show da milioni di dollari.

Leggi anche Pubblicati i file segreti di un gruppo di medici: spacciavano teorie conservatrici come scienza

Il segreto del suo successo sono i soldi. Come ha spiegato in più di un’intervista, MrBeast ha sempre reinvestito tutte le sue entrate per creare contenuti. Il risultato sono video in cui regala pacchi di banconote ai suoi iscritti o partite di nascondino in cui affitta un’intera isola. Un macchina da visualizzazioni che si autoalimenta. Il suo video più popolare ha raggiunto 439 milioni di views: è una sfida organizzata con 456 persone che partecipano a un gioco simile a Squid Game per vincere 456.000 dollari.

Ma c’è molto altro. Sempre tra i video più visti ci sono quelle sfide di resistenza simili a quella sulla Lamborghini a cui stavano lavorando gli youtuber di Roma. Certo, i The Borderline avevano numeri ben più modesti, arrivavano giusto a 600.000 iscritti. MrBeast ha passato 50 ore sepolto vivo in una bara, 50 ore tra i ghiacci dell’Antartide, 50 ore in una stanza che riproduceva una cella di massima sicurezza, 24 ore in una piscina, 24 ore tra le sabbie del deserto e altre 24 ore in una foresta pluviale.

Quanto vale il canale YouTube di MrBeast

I suoi video quindi non sono nella media dei contenuti su YouTube. Anzi. Il valore del suo canale è salito nel corso degli anni fino a superare quello di qualsiasi altro progetto della piattaforma. Nell’ottobre del 2022, intervistato al podcast Flagrant, MrBeast ha spiegato che aveva ricevuto un’offerta da un miliardo di dollari per vendere il suo canale. Non abbastanza: “Considero solo offerte da 10 miliardi di dollari in su”. Questo infinito circolo di soldi, spesi e investiti hanno permesso a MrBeast di avviare una serie di attività parallele a quelle di YouTube, a partire da una catena di Fast Food.