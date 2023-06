Frontale fra due automobili a Casal Palocco: morto un bimbo di 5 anni Scontro frontale fra una Smart e una Lamborghini: nell’incidente è rimasto coinvolto un bambino di 5 anni. Le sue condizioni erano troppo gravi e il piccolo ha perso la vita non appena arrivato all’ospedale Grassi di Ostia.

A cura di Beatrice Tominic

L’incrocio dove è avvenuto il terribile incidente.

Si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno 2023, verso le ore 15.45: due automobili si sono scontrate frontalmente nel quartiere di Casal Palocco, nel quadrante a sud ovest della capitale, all'incrocio fra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponata. Nel terribile schianto, che ha coinvolto una Smart e una Lamborghini, è rimasto coinvolto anche un bambino di 5 anni trasportato d'urgenza al pronto soccorso in condizioni gravissime. Il piccolo è morto non appena arrivato in ospedale. Il tratto interessato è chiuso al traffico veicolare, deviazioni sul posto.

Il bambino trasportato d'urgenza all'ospedale

Le informazioni sull'incidente frontale sono ancora poche. Secondo le prime ricostruzioni le due automobili si sarebbero schiantate l'una contro l'altra frontalmente. Oltre agli agenti della Polizia Locale, arrivati in breve tempo, hanno immediatamente raggiunto il posto gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno subito soccorso le persone rimaste coinvolte nel violento impatto.

Fra loro anche un bambino di appena 5 anni. Il piccolo a seguito dello scontro, sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio. Dopo aver provato a rianimarlo, gli operatori lo hanno trasportato in ambulanza e portato d'urgenza al pronto soccorso, nel vicino ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia: una volta arrivato nella struttura, però, ha perso la vita. Per lui non c'è stato nulla da fare e medici e infermieri sono stati costretti a constatarne il decesso.

L'incidente frontale di oggi pomeriggio

Non appena allertati, sul luogo dell'incidente sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo X Mare. Una volta raggiunto il posto, sono iniziati i rilievi di routine per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità su quanto accaduto: non si hanno ancora certezza su quanto avvenuto.