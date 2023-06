Incidente Casal Palocco, parla lo youtuber Vito Loiacono: “Sono distrutto, non guidavo io” Vito Loiacono è uno degli youtuber che ieri si trovava a bordo della Lamborghini rimasta coinvolta nell’incidente costato la vita a un bimbo di cinque anni. “Non mi sono mai messo al volante, sono traumatizzato”, ha dichiarato.

A cura di Natascia Grbic

"Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima". Queste le parole di Vito Loiacono, uno dei youtuber dei The Borderline, che ieri è rimasto coinvolto nell'incidente a Casal Palocco costato la vita a Manuel Proietti, un bambino di appena cinque anni.

Il piccolo ha perso la vita a seguito, non appena arrivato al vicino ospedale Grassi di Ostia: la mamma e la sorellina di quattro anni sono invece state trasferite d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio dove si trovano ancora in gravi condizioni.

L'incidente fra la Smart e il suv Lamborghini

Lo schianto è avvenuto verso le 15.45 fra via Archelao e via di Macchia Saponara, fra i quartieri di Acilia e Casal Palocco. Secondo le prime ricostruzioni, la Smart stava viaggiando su via di Macchia Saponara, arrivando da via Cristoforo Colombo, mentre il suv, un Lamborghini Urus turchese, stava percorrendo la stessa via ma in direzione opposta. Lo schianto è stato violentissimo e le automobili dopo l'impatto si sono accarocciate su se stesse, riducendosi ad un cumulo di lamiere.

All'interno della Smart la mamma, gravemente ferita ma cosciente, subito dopo lo schianto ha detto ai passanti di preoccuparsi dei bambini ancora nell'automobile. In breve tempo sul luogo dell'incidente è arrivato anche il papà dei due bambini. Sull'altra automobile, illesi, quattro ragazzi e una ragazza di circa 20 anni: alcuni di loro appartengono al gruppo di youtuber TheBordeline, che contano più di 600mila followers online. Immediatamente il padre dei piccoli si sarebbe scagliato contro di loro. Sul posto oltre ai soccorsi, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno iniziato i rilievi per capire l'esatta dinamica dello scontro.

Il video alla guida della Lamborghini

Secondo gli agenti, i ragazzi nel suv, compreso quello alla guida, potrebbero essere stati distratti da telefonini e telecamere: probabilmente stavano girando il video "50 ore su una Lamborghini". Già la scorsa estate avevano girato un video simile a bordo di una Tesla. Meno di un'ora prima dello schianto uno degli youtuber aveva pubblicato un video su Tik Tok, in cui prendeva in giro la auto più piccole: "Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa un miliardo. Vale quanto Amazon", diceva. Sicuramente senza aspettarsi un epilogo di questo genere.