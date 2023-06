Incidente Casal Palocco, lo youtuber su TikTok prima dello schianto: “Questa Smart che sta facendo?” Si chiamano Theborderline, sono tre giovani youtuber da 600.000 follower ed erano impegnati in una challenge quando la Lamborghini su cui viaggiavano è stata coinvolta in un incidente che ha provocato la morte di un bimbo di 5 anni e il ferimento in modo grave della sorellina e della mamma.

A cura di Beatrice Tominic

"Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa un miliardo. Vale quanto Amazon". Queste le parole di uno degli youtuber del gruppo TheBordeline alla guida del Suv Lamborghini che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 giugno, si è schiantato contro una Smart fra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara, tra Acilia e Casal Palocco.

A bordo dell'altra automobile una donna di 29 anni e i suoi figli: il bimbo, di cinque anni, è morto poco dopo aver raggiunto il vicino ospedale Grassi di Ostia, dove è stato trasportato subito dopo l'impatto. La bimba, di quattro, è stata trasferita insieme a lei al Sant'Eugenio: entrambe si trovano in codice rosso. Le cinque persone a bordo del suv sono rimaste illese, trasferite in ospedale per qualche controllo.

Il ragazzo alla guida del suv, un giovane di circa 20 anni, è indagato per omicidio stradale. Con lui in auto, altri quattro coetanei, alcuni dei quali fanno parte insieme a lui del gruppo di influencer che conta 600mila iscritti su Youtube ed è famoso per le sfide estreme. I ragazzi potrebbero essere stati distratti dai telefonini e dalle telecamere usate per girare il video prima di schiantarsi contro l'automobile. Per verificare questa ipotesi, gli inquirenti stanno già esaminando i loro dispositivi.

Il video su Tik Tok in cui mostra il Suv Lamborghini

Dopo la challenge "Vivo 50 ore su una Tesla", probabilmente i ragazzi stavano registrando lo stesso video a bordo del suv Lamborghini. Nel video precedente, il gruppo aveva promesso: "Se lasciate 100mila like, facciamo 50 ore in Lamborghini Urus", citando lo stesso modello su cui si trovavano ieri, al momento dell'incidente.

Nel frattempo il profilo Instagram del gruppo di youtuber è stato chiuso e reso privato a chiunque non sia già fra i loro 88mila e cinquecento followers. Diversamente, invece, su Tik Tok è ancora possibile vedere il video in cui uno dei ragazzi, che compare alla guida della Lamborghini in altri frame, presenta l'automobile della nuova sfida.

"Sta macchina va più veloce di Saetta McQueen. Che cos'è? Una Lamboboborghini – diceva imitando il rombo di motore in un video pubblicato su Tik Tok meno di un'ora prima dell'incidente – Mi sembra di cavalcare un drago. Daje, sono il protagonista di Fast and Furious 27″. Poi la battuta contro le Smart. Quello che non sapeva, però, è che poco dopo una Smart l'avrebbe trovata davvero lungo il suo percorso.