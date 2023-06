Incidente Casal Palocco, il testimone: “Le macchine accartocciate, si vedeva che era grave” “C’era tantissima gente, una fila lunghissima sia verso la Cristoforo Colombo sia verso Acilia. C’erano ambulanze, forze dell’ordine, e i medici stavano curando una signora”, racconta un uomo giunto sul luogo dell’incidente a Casal Palocco.

A cura di Natascia Grbic

"Ero andato ad Acilia con un amico, mentre stavamo tornando abbiamo fatto passare un'ambulanza che procedeva a sirene spiegate. Fatalità veniva proprio qui". Così un uomo, intervistato da Fanpage.it, ha descritto la scena che si è poi trovato davanti ieri, quella del tragico incidente a Casal Palocco, costato la vita a un bambino di cinque anni. "C'era tantissima gente, una fila lunghissima sia verso la Cristoforo Colombo sia verso Acilia. C'erano ambulanze, forze dell'ordine, e i medici stavano curando una signora".

La signora è la mamma del piccolo morto e della bimba rimasta ferita nello schianto. Portata anche lei in ospedale, è stata poi dimessa in quanto le sue condizioni erano migliorate.

L'uomo non si è fermato. "In queste situazioni non deve esserci tutta quella gente, tanti erano curiosi, mi sono allontanato per rispetto. Le vetture erano accartocciate, si vedeva che era grave e non mi andava di stare lì a guardare".

Guidatore indagato per omicidio stradale

I ragazzi a bordo della Lamborghini sono famosi youtuber che stavano filmando una sfida social: avrebbero dovuto passare a bordo dell'auto 50 ore e pubblicare poi il video. L'ipotesi è che abbiano perso il controllo della macchina proprio mentre stavano girando con il cellulare, e che si siano distratti per questo motivo. Il conducente, di cui non è ancora nota l'identità, è stato denunciato per omicidio e lesioni stradali.

Uno degli youtuber: "Non guidavo io"

Vito Loiacono è uno degli youtuber che ieri si trovava a bordo della Lamborghini rimasta coinvolta nell’incidente costato la vita a un bimbo di cinque anni. In un commento pubblicato questa mattina sui social, ha dichiarato di non essere lui al volante della Lamborghini. "Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima", ha dichiarato. I cellulari dei ragazzi sono stati sequestrati.