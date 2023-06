Incidente a Casal Palocco, spunta un video dello youtuber indagato in Ferrari col padre senza cinture In un video pubblicato 7 mesi fa sul canale YouTube The Bordeline, Matteo Di Pietro è a bordo di una Ferrari con il padre e nessuno dei due ha la cintura di sicurezza allacciata.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Dal canale YouTube dei The Borderline è emerso un video pubblicato sette mesi fa, in cui lo youtuber attualmente indagato per omicidio stradale in seguito all'indicente a Casal Palocco, che ha provocato la morte di un bambino di 5 anni, è a bordo di una Ferrari con il padre. Dalle immagini si vede chiaramente che Matteo Di Pietro e suo padre, dipendente del Quirinale, non indossano la cintura di sicurezza.

Il video sulla Ferrari

Le immagini di Matteo Di Pietro e suo padre a bordo di una Ferrari senza cinture di sicurezza sono all'interno del video "Realizzo 10 sogni dei miei amici", in cui lo youtuber regala a varie persone esperienze che desideravano da parecchio tempo. Fra questi c'è proprio il padre, che di professione fa l'amministratore della tenuta del Presidente della Repubblica di Castelporziano.

Secondo quanto raccontato nel video, il dipende del Quirinale "da quando è piccolo ha sempre avuto un unico desiderio: guidare una Ferrari". E così il figlio, diventato famoso con il canale YouTube The Borderline, avrebbe deciso di esaudirlo. L'uomo, messo di fronte alle due auto, è talmente entusiasta che arriva perfino a baciare il cofano di una delle due.

Poi decide di fare un giro sulla Portfofino bianca cabriolet, un'auto da 250mila euro e ben 620 cavalli. A quel punto il figlio gli risponde: "Per 24 ore sarà tua". E da lì comincia il giro.

Entrambi senza cinture

Matteo Di Pietro accompagna il padre a fare il giro a bordo della Ferrari soltanto per i primi dieci minuti, ma tanti sono bastati a mostrare come entrambi fossero sull'auto, uno al posto di guida e l'altro seduto accanto, senza la cintura di sicurezza.

"Oddio che figata", dice Matteo. E il padre aggiunge: "Purtroppo siamo in città a non possiamo sfruttare al massimo la potenza", risponde il padre. Ma il figlio, a favore di telecamera, aggiunge: "Non possiamo andare velocissimi, però già basta". e poco dopo scende dall'auto.

Il padre va via sfrecciando, sempre senza cintura di sicurezza, dopo averlo ringraziato: "Grazie papà, mi hai fatto veramente un bel regalo. Sei un grande".