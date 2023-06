Cosa sappiamo sull’incidente fra Smart e Lamborghini in cui è morto Manuel, bimbo di 5 anni Alla guida del suv Lamborghini un componente del gruppo di youtubers da 600mila followers The Borderline, Matteo Di Pietro. Ecco tutto quello che sappiamo sul terribile incidente di mercoledì.

A cura di Beatrice Tominic

È successo mercoledì pomeriggio, verso le 15.45. La Smart ForFour in cui viaggiavano una ventinovenne e i suoi bambini, Manuel di 5 anni e la sorellina, un anno più piccola, stava percorrendo via di Macchia Saponara dopo la festa di fine anno scolastico nell'asilo lungo la via. Sulla sua strada, però, ha incontrato un altro veicolo, molto più grande. Un Lamborghini Urus di colore azzurro sgargiante con al volante un ragazzo poco più che ventenne. Con lui altri tre ragazzi e una ragazza, noti sul web come The Borderline, conosciuti per l'omonimo canale Youtube da 600mila seguaci.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: le due auto si sono scontrate lungo la via. I cinque a bordo del suv sono rimasti illesi, ad avere la peggio le persone in Smart: madre e figlia sono state trasportate al pronto soccorso del Sant'Eugenio in codice rosso. Il piccolo Manuel si trovava in condizioni peggiori. I passanti hanno provato a rianimarlo, l'ambulanza l'ha trasportato verso il più vicino ospedale Grassi di Ostia, in arresto cardiocircolatorio. Poco dopo essere arrivato nella struttura sanitaria, però, il piccolo Manuel ha perso la vita.

La dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente non appena allertati sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo X Mare che hanno immediatamente chiuso la strada per iniziare i rilievi. Le operazioni sono durate più di due ore. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Ciò che sembra essere certo, dai racconti dei testimoni, è che il suv stava viaggiando lungo le strade di Casal Palocco almeno dal giorno prima. Più persone hanno raccontato di averlo notato sfrecciare lungo le strade e scomparire in un attimo dietro alle curve, con il suo colore sgargiante e il rombo di motore inconfondibile.

Nel frattempo continuano le indagini su quanto avvenuto. Il ragazzo alla guida, Matteo Di Pietro, è stato sottoposto ai test di routine ed è stato trovato positivo ai cannabinoidi, indagato per omicidio stradale. Con lui anche gli altri componenti del gruppo di youtuber. L'ipotesi degli inquirenti è che al momento dello schianto i ragazzi stessero girando un nuovo video per il loro canale Youtube. Un altro interrogativo che resta aperto è quello sul noleggio dell'automobile così potente, vista l'età dei ragazzi.

Il gruppo di youtuber alla guida dell'auto

Sono famosi per le loro sfide estreme. Poco meno di un anno fa avevano pubblicato il video su "Cinquanta ore in una Tesla". È lì che, a pochi minuti dall'inizio del video, promettevano al loro pubblico che, qualora avessero raggiunto i 100mila like, avrebbero replicato lo stesso format a bordo di una Lamborghini Urus, quella coinvolta nell'incidente. Ancora prima, i residenti se lo ricordano bene, avevano fatto lo stesso con una Fiat Cinquecento. Vito, Matteo, Giulia e Leonardo vantano centinaia di migliaia di followers sui loro canali social e sembra che stessero registrando anche mentre erano in automobile, per riprendere le loro prodezze e, forse, come dice qualche testimone, con un po' troppa pressione del piede sull'acceleratore.

Poco prima dell'incidente uno di loro ha pubblicato un video su Tik Tok in cui presentava l'automobile, imitando il comportamento dei "ragazzini di ora davanti ad una macchina di lusso". Nel video, come un'infausta profezia, era arrivato anche lo sfottò alle Smart. "Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa un miliardo. Vale quanto Amazon", diceva. Non poteva sapere che si sarebbe ritrovato proprio una citycar di questo tipo sulla sua strada. Proprio lui, Vito, è stato il primo a rompere il silenzio: "Trauma indescrivibile, sto vicinissimo alla famiglia della vittima – ha scritto sui social – Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante", ha poi precisato.