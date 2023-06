Gli youtubers potevano noleggiare la Lamborghini con cui hanno provocato l’incidente a Casal Palocco? Matteo Di Pietro e gli altri youtubers avrebbero potuto guidare e noleggiare la Lamborghini che ha provocato l’incidente in cui è morto Manuel, un bimbo di 5 anni, a Casal Palocco?

A cura di Enrico Tata

È stata presa a noleggio la Lamborghini che ha causato l'incidente a Casal Palocco in cui è rimasto ucciso Manuel, un bimbo di cinque anni. Ma gli youtubers avevano tutti i requisiti per prendere la ‘supercar'? Matteo Di Pietro, che era al volante, poteva guidare quella automobile?

Matteo Di Pietro avrebbe potuto guidare la Lamborghini?

Ci sono due aspetti da considerare per capire se Matteo Di Pietro avrebbe potuto noleggiare e guidare la Lamborghini: le regole del noleggio e le regole per i neopatentati. L'articolo 117 del Codice della Strada, modificato il 10 novembre 2021, prescrive intanto che per i tre anni successivi al conseguimento della patente B non è consentito superare il limite di velocità di 100 chilometri all'ora sulle autostrade e di 90 chilometri all'ora sulle strade extraurbane principali.

Inoltre, si legge ancora:

"Chi consegue la patente di guida della categoria B per un anno non potrà guidare autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t (chilowatt/tonnellata). Per la guida dei veicoli della categoria M1 (cioè autovetture e autocaravan), oltre alla suddetta limitazione, si applica un ulteriore limite di potenza massima assoluta di 70 kW.I dati per calcolare il rapporto potenza/tara si trovano riportati nella carta di circolazione del veicolo".

La Lamborghini Urus, il modello dell'auto su cui erano a bordo i ragazzi, ha una potenza di 490 kW. E quindi il conducente deve avere conseguito la patente da almeno un anno. Matteo Di Pietro ha 20 anni, ma non siamo a conoscenza della data di conseguimento della patente di guida. Se l'avesse presa da almeno un anno, allora avrebbe potuto guidare la Lamborghini senza alcun problema.

Le regole per il noleggio: molte aziende chiedono età superiore a 25 anni

Un altro aspetto è legato alle regole delle società di noleggio. Ebbene moltissime, quasi tutte, chiedono almeno 25 anni per noleggiare le automobili e, a maggior ragione, quelle di lusso. Gli youtubers si sono rivolti (e non è la prima volta) all'azienda SkyLimit, che non prevede limiti di età, bensì un sovrapprezzo per gli under 25. Si legge nelle regole per il noleggio della SkyLimit:

Sia il Cliente che ogni conducente dovranno avere un’età compresa tra i 19 ed i 75 anni compiuti nonché essere in possesso di una patente di guida per il veicolo noleggiato, rilasciata da almeno 12 mesi. Per la guida di persone al di sotto dei 25 anni di età è consentito l’accesso al noleggio con applicazione di un supplemento giornaliero in relazione a determinate categorie di veicoli individuate dal Locatore a seconda delle fasce di età.

Per noleggiare una Lamborghini, si legge sul sito, occorre spendere una cifra compresa, a seconda dei modelli, tra 1500 e 2000 euro.