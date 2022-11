Violenta per anni la figlia 12enne della compagna: anziano arrestato dopo nove anni di latitanza Un uomo di settant’anni è stato arrestato dalla polizia per aver violentato la figlia dodicenne della compagna. I fatti risalgono al 2013, l’anziano si era dato alla latitanza per non essere arrestato.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di settant'anni è stato arrestato ieri dagli agenti di polizia con l'accusa di aver violentato per anni la figlia della convivente, che allora era una ragazzina di dodici anni. I fatti, riportati da Leggo, risalgono al 2013: il 70enne però si era reso irreperibile e ha vissuto gli ultimi anni da latitante, nascondendosi dalle forze dell'ordine per non essere portato in carcere. Dopo vari appostamenti davanti casa della sorella, e pedinamenti, l'anziano è stato arrestato e portato nel carcere di Rebibbia. Adesso si trova nel braccio dove sono reclusi i detenuti che si sono resi autori di reati di natura sessuale.

A denunciare l'uomo è stata proprio la 12enne, accompagnata dalla madre in commissariato. La donna si era accorta che qualcosa non andava, e ha chiesto alla figlia cosa le fosse accaduto. Lei, come un fiume in piena, le ha raccontato tutto. Da anni il convivente della donna la stuprava, minacciandola di non dire nulla. Non appena saputo cosa accadeva a sua insaputa, la donna ha portato alla figlia dalla polizia, denunciando l'uomo.

"Preferivo morire piuttosto che rimanere sola a casa con il compagno di mia madre. Ha sempre provato a violentarmi", le parole della 12enne ai poliziotti. Sia gli agenti sia gli psicologici che l'hanno ascoltata nel corso dell'audizione protetta e dell'incidente probatorio, sono rimasti agghiacciati dal racconto della minore. I magistrati hanno emesso un ordine di carcerazione, ma per anni non sono riusciti a rintracciarlo. Alla fine lo hanno trovato a casa della sorella, dove si era nascosto nella speranza di non essere trovato e arrestato.