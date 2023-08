Vincenzo Vetrano ucciso a picconate alla testa a Nettuno: fermati due uomini I carabinieri coordinati dalla Procura hanno fermato due sospettati dell’omicidio di Vincenzo Vetrano, che sarebbe stato ucciso a picconate e trovato morto in giardino a Nettuno.

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri sul luogo del delitto a Nettuno

Si concretizza la pista dell'omicidio per la morte di Vincenzo detto Enzo Vetrano, il settentasettenne trovato senza vita nel giardino della sua abitazione in via dei Laghi in zona Casello 45 nel Comune di Nettuno, in provincia di Roma. I carabinieri in queste ore hanno fermato due uomini, al momento sospettati e che in passato la vittima avrebbe denunciato. I due, fratelli, frequentavano da anni la casa della vittima: Vetrano, oltre ad ospitarli, faceva svolgere lavori di giardinaggio e di ristrutturazione.

A quanto pare, ma gli accertamenti sono ancora in corso, così come non sono definitive le informazioni che ci stanno arrivando, sarebbero le ultime due persone che l'uomo avrebbe incontrato prima di morire. Dagli accertamenti svolti finora sulla salma è emerso che ad uccidere Enzo sarebbe stato un corpo contundente appuntito, come un piccone e che sia stato colpito alla testa. Delle ferite mortali.

I militari coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri indagano sull'accaduto, e al momento non si esclude alcuna pista. La parte di ferro del piccone è stata trovata poco distante dal cadavere e si presume dunque sia quella l'arma del delitto. Ancora in corso la ricostruzione della dinamica dei fatti, forse Enzo è stato vittima di una rapina o di un'estorsione e conosceva i suoi aggressori, ma è ancora tutto da verificare e per il momento sono aperte tutte le ipotesi.

Indagini in corso su Enzo Vetrano trovato morto nel giardino di casa

Enzo Vetrano prima di andare in pensione gestiva una stazione di servizio ad Aprilia. A trovarlo privo di sensi sono stati i vicini di casa, che lo hanno notato riverso a terra in giardino. Qualcuno avrebbe raccontato di averlo sentito discutere animatamente con qualcuno e poi urlare. Hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza, per una persona le cui condizioni di salute sembravano gravissime.

Quando il personale sanitario è giunto sul posto non ha però potuto fare altro che constatarne il decesso e la presenza di una profonda ferita alla testa. Gli investigatori hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona e passeranno al vaglio i filmati, per capire se abbiano immortalato il passaggio dei due aggressori.