Nettuno, trovato il cadavere di un uomo di 77 anni con ferita alla testa, ipotesi omicidio Il corpo senza vita di Vincenzo Vetrano è stato trovato questa mattina all’interno dell’appartamento in via dei Laghi, a Nettuno. Vicino al cadavere un piccone insanguinato. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Anzio: non si esclude nessuna ipotesi, forse una rapina finita male.

A cura di Teresa Fallavollita

La vittima è Vincenzo Vetrano, benzinaio in pensione di 77 anni. Il suo corpo privo di vita è stato trovato questa mattina, venerdì 18 agosto, all'interno dell'appartamento in una traversa di via dei Laghi, nella zona "Casello 45" a Nettuno. A scoprire il cadavere un vicino di casa che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Il corpo del 77enne presenta una vistosa ferita alla testa e poco distante è stata ritrovata la parte in ferro di un piccone, insanguinata. Non si esclude quindi che possa trattarsi di un omicidio. Secondo il medico legale potrebbe essere compatibile con il corpo contundente con cui è stato colpito il pensionato.

Si apprende che già nel corso della notte appena passata, a cavallo tra 17 e 18 agosto, lo stesso vicino che stamattina ha rinvenuto il cadavere aveva già richiesto l'intervento dei militari per dei rumori provenienti proprio dall'abitazione di Vetrano. Sembra che la vittima conoscesse i suoi assassini: potrebbe avergli aperto proprio la porta d'ingresso, visto che non sembrano esserci segni di effrazione.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Anzio: al vaglio tutte le ipotesi, anche quella della rapina finita in tragedia. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri.