Vietato fumare nel centro di Roma: la proposta dei consiglieri nel I Municipio Nel I Municipio sarà votato giovedì un atto che vuole il divieto di fumo all'aperto nel centro di Roma. Un provvedimento della durata di 12 mesi, per rendere molti luoghi della città smoke free.

A cura di Natascia Grbic

Basta sigarette, fumo e mozziconi nel centro di Roma: questa la proposta che giovedì sarà votata nel I Municipio, e che è destinata o a riscuotere successo o a far discutere. L'atto, che punta a fare da apripista per rendere la capitale smoke free, è firmato dal capogruppo di Roma Futura e vicepresidente del I Municipio Lorenzo Minio Paluello, e da Nathalie Naim, a capo della Lista Civica Gualtieri. Il documento, dal titolo ‘Richiesta di divieto di fumo nelle aree pubbliche del Comune di Roma, con una sperimentazione preventiva nel territorio del municipio I', sarà messo alla prova giovedì. Nel caso dovesse passare, non sarà più possibile fumare ovunque nel centro di Roma, ma solo in zone dedicate, che saranno individuate con la collaborazione di Ama. Una scelta per rendere l'aria più salubre, e mitigare gli effetti negativi che il fumo ha sulla salute, soprattutto per coloro che sono esposti – contro la loro volontà – al fumo passivo.

"Il fumo rappresenta una delle principali cause di malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche, sia per i fumatori attivi che per quelli passivi, con un impatto significativo sulla salute pubblica”, si legge nell’atto, riportato da la Repubblica. Proprio per questo motivo, “le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità promuovono politiche per la limitazione del fumo in spazi pubblici all’aperto, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione a quello passivo e migliorare il benessere delle comunità urbane".

Il divieto di sigarette è in vigore anche a Milano dove, è stato raccolto "un consenso diffuso tra i cittadini e migliorando la qualità dell’aria". Il progetto, se approvato, avrà una durata di dodici mesi. Non è escluso che se dovesse funzionare e i benefici fossero comprovati, venga esteso a tutta la città di Roma. Intanto giovedì, l'atto dovrà superare il banco di prova nell'aula del municipio.