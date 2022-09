Vicino alle spiagge di Roma una colonia di lupi: le foto dei cuccioli nei boschi del litorale Anco Marzio e Galeria, così hanno battezzato i lupi adulti, hanno dato alla luce cinque cuccioli e Nerone e Aurelia, la nuova coppia, hanno sette cuccioli.

A cura di Enrico Tata

Vicino alle spiagge di Roma c'è una piccola colonia di lupi. Le due famiglie presenti nella Riserva naturale del litorale romano hanno dato alla luce una nuova cucciolata prima dell'estate. Anco Marzio e Galeria, così hanno battezzato i lupi adulti, hanno dato alla luce cinque cuccioli e Nerone e Aurelia, la nuova coppia, hanno sette cuccioli.

I nuovi nati sono ormai cresciuti e sono in grado di seguire gli adulti nei loro spostamenti. A inizio inverno, a dicembre o gennaio, i cuccioli nati a maggio raggiungeranno dimensioni simili a quelle degli adulti, anche se gli esperti sottolineano l'elevato tasso di mortalità dei lupi nel loro primo anno di vita. Soltanto uno su due riesce a raggiungere il secondo anno.

Sulla pagina Facebook dell'Oasi LIPU di Castel di Guido si legge che "ogni branco (o nucleo familiare) di lupo occupa un territorio esclusivo, ampio da qualche decina a qualche centinaio di km quadrato. I due nuclei familiari monitorati occupano dunque due ampi territori, che non si sovrappongono. Le dinamiche naturali prevedono che i territori idonei siano pian piano occupati".

L'espansione di questa specie, spiegano ancora gli esperti, una importante attività di informazione e sensibilizzazione per allevatori e cittadini. Queste alcune delle indicazioni: non lasciare a disposizione rifiuti organici e scarti alimentari di facile accesso e tenere i cani al guinzaglio durante escursioni o passeggiate. Queste buone pratiche "permettono una pacifica coesistenza tra il predatore e l’uomo, e allo stesso tempo consentono al lupo di svolgere appieno il suo fondamentale ruolo ecologico nell’ecosistema. Nei nostri territori, il nostro monitoraggio sta sottolineando a tal proposito l’importante ruolo del lupo nella predazione di specie quali il cinghiale e la nutria, considerate oggi specie in rapida espansione e problematiche per le attività agricole. La presenza del lupo rappresenta una ricchezza per il territorio del Litorale Romano. Conoscenza e consapevolezza sono passi fondamentali per valorizzare tale ricchezza. La coesistenza è possibile, basta volerlo".