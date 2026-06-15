In fiamme sterpaglie a Castel Fusano, arriva l’elicottero per spegnere l’incendio: evacuate le case vicine

Incendio a Castel Fusano a Roma nel primo pomeriggio di oggi: sul posto arriva l’elicottero dei vigili del fuoco, evacuate le abitazioni vicini.

Un incendio di sterpaglie sta interessando la zona di Castel Fusano, nella zona sud ovest di Roma, verso il litorale di Ostia. Sul posto, non appena scattato l'allarme, la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato 6 mezzi per le operazioni di spegnimento: fra questi anche l'elicottero per svolgere l'intervento anche dall'alto. Nel frattempo, in via precauzionale, sono state prontamente evacuate le abitazioni che si trovano nei pressi del rogo.

Le operazioni di spegnimento in via Lido di Castel Porziano

L'incendio si è sviluppato dopo l'ora di pranzo di oggi, il 15 giugno 2026, a Roma, all'altezza del civico 62 di via del Lido di Castel Porziano, nella zona di Castel Fusano. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. Sul luogo dell'incendio sono presto arrivate squadre con sei mezzi per l'intervento. Fra questi anche l'AB 34 e due kilolitrichedella Protezione Civile da 40.000lt.

A questi, infine, si aggiunge anche l'elicottero, coinvolto nelle operazioni di spegnimento: a coordinare i lanci dall'alto per estinguere le fiamme è arrivato anche il Dos.

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La messa in sicurezza per il rogo a Castel Fusano: case evacuate e strada chiusa

Nel frattempo, mentre sono ancora in corso le operazioni di spegnimento, in via precauzionale, sono state evacuate alcune abitazioni che si trovano nelle vicinanze di dove è in corso il rogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma che hanno raggiunto l'area verde a ridosso di via del Lido di Castel Porziano.

Gli agenti hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza l’area, predisponendo, con il supporto di ulteriore personale, i servizi necessari per la gestione della viabilità nell’intera zona: al momento via del Lido di Castel Porziano risulta chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra la via Litoranea a viale di Castel Porziano.

Il secondo incendio in poche ore: il primo a Monte Ciocci

Quello a Castel Fusano è il secondo incendio a Roma in poche ore: soltanto poche ore prima sono andate a fuoco sterpaglie a Monte Ciocci, sul lato di Valle Aurelia e la Balduina. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile: sul luogo del rogo si è precipitata la squadra 9A dei vigili del fuoco di Prati. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone o abitazioni.

Risale soltanto a qualche giorno fa, invece, l'incendio del Mandrione, che ha sprigionato una colonna di fumo nero e denso, ben visibile in tutta la città. Anche in quel caso, come a Castel Fusano, è stato necessario evacuare le case vicine, dopo che è stata resa nota la presenza di un serbatoio gpl interrato. Nella giornata di ieri sono stati diffusi, infine, i risultati del campionamento svolto da Arpa Lazio nella zona dell'incendio, dopo che il Campidoglio aveva immediatamente invitato i residenti del quartiere a chiudere le finestre: le diossine risultano più alte rispetto a quanto suggerito dall'OMS, con valori quasi triplicati.