Vasto incendio di sterpaglie oggi alla Muratella, strade chiuse a Roma

A cura di Enrico Tata

Vasto incendio di sterpaglie divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 14 luglio, in via della Muratella a Roma. Sul posto, stando a quanto si apprende, ci sono i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, gruppo XI Marconi, per la messa in sicurezza della zona e la gestione della viabilità. Sul posto anche gli uomini della Protezione Civile.

Le operazioni di spegnimento, informano i pompieri, sono tuttora in corso. I vigili urbani hanno chiuso via della Muratella, tra via Cristoforo Sabbadino e via Geminiano Montanari.

In Ciociaria due vasti incendi hanno interessato alcuni boschi sulle montagne. In fiamme il bosco che circonda l'abitato di Pastena e l'area dei monti di Fumone. Per quanto riguarda il primo rogo, le fiamme si sarebbero sviluppate a una quota alta e abbastanza distanti dalle case. Il fronte del fuoco è vasto e per il momento i pompieri non sono riusciti a contenerlo. Le temperature altissime stanno contribuendo a rendere molto più complicate le operazioni di spegnimento.

Un simile problema sta interessando anche l'area dei monti di Fumone, dove oggi è segnalato in ripresa un incendio che era divampato nella giornata di ieri. I vigili del fuoco avrebbero individuato diversi punti di innesco e quindi si pensa si sia trattato di un'azione dolosa. Sul posto sono arrivati due canadair che stanno cercando di spegnere le fiamme da questa mattina.