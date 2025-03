Indagini della Digos sull’incendio nel concessionario Tesla a Roma: si punta sugli anarchici Non si esclude la pista anarchica per l’incendio divampato in un concessionario Tesla a Roma, dove sono state bruciate 17 macchine. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sorveglianza. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

La auto Tesla travolte dalle fiamme durante l'incendio della scorsa notte.

Continuano le indagini per chiarire cosa sia accaduto la scorsa notte nella concessionaria della Tesla a Roma, in zona Torre Angela, in via di Serracapriola dove a causa di un incendio sono bruciate 17 automobili. Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti della Digos della Questura di Roma che stanno cercando di ricostruire i fatti. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi, neppure la matrice dolosa e la pista anarchica. Nel frattempo sono state acquisite dagli agenti le immagine registrate dai sistemi di videosorveglianza, ora al vaglio degli agenti.

Indagini della Digos in corso: cosa è successo

L'incendio è divampato alle 4.30 nella concessionaria Tesla di Torre Angela. Il rogo ha interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le auto, ma soprattutto ha bruciato le macchine, distruggendone 17. Non appena si sono diffuse informazioni sui fatti, la notizia ha attirato l'attenzione di diverse testate anche estere. Non si esclude, infatti, che il gesto possa essere scaturito dalle ultime notizie emerse sui dazi annunciati da Donald Trump. Non sarebbe, infatti, la prima azione svolta per colpire il colosso la casa automobilistica di veicoli elettrici di cui è amministratore Elon Musk: episodi simili sarebbero avvenuti già negli Stati Uniti e in Francia.

L'incendio alla concessionaria Tesla

Il rogo è scoppiato nella notte fra domenica 30 e lunedì 31 marzo 2025, verso le ore 4.30. Non appena scattato l'allarme sul posto la sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato due squadre, la Rustica 10/A e Frascati 21/A con al seguito due Autobotti, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale. Non appena arrivati i vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato a spegnere le fiamme e a cercare di domare l'incendio. Per 17 macchine, però, non c'è stato niente da fare e sono bruciate fra le fiamme. Dopo i pompieri hanno messo in sicurezza l'area, mentre gli agenti della polizia di Stato hanno aperto l'inchiesta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidendio.