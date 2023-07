Ubriaco afferra il seno a una 23enne in pieno giorno a Velletri: “Nessuno mi ha aiutata” Momenti di paura per una 23enne aggredita in pieno giorno da un uomo ubriaco che le ha afferrato un seno in piazza Garibaldi a Velletri: “Nessuno mi ha aiutata”.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Palpeggiata al seno in strada in pieno giorno a Velletri. È successo ad una ragazza di ventitré anni di origini brasiliane sposata e da circa due mesi residente nella zona dei Castelli Romani, che è riuscita a liberarsi dalla presa di uno sconosciuto e a mettersi in salvo da sola. La giovane ha denunciato quanto subito, spiegando di non aver ricevuto la vicinanza di nessuno, ma che le persone in strada hanno guardato facendo finta di non vedere, proseguendo senza fermarsi. "Nessuno mi ha aiutata" ha detto al Messaggero sconfortata.

Uno sconosciuto le ha afferrato il seno

Secondo quanto appreso la giovane al momento dell'accaduto era l'ora di pranzo e si trovava nei pressi di una gelateria in piazza Giuseppe Garibaldi, quando improvvisamente un uomo ubriaco e che non aveva mai visto prima le si è avvicinato e ha tentato un approccio fisico con lei, afferrandole il seno. La ragazza è rimasta profondamente turbata del gesto, ma è riuscita a reagire e a liberarsi dalla stretta dell'uomo. Poi è scappata, raggiungendo la fermata dell'autobus.

"Ero sola, nessuno mi ha aiutata"

Al Messaggero la ragazza ha raccontato la violenza subita, spiegando che all'aggressione hanno assistito diverse persone che erano in strada, ma nessuno è intervenuto in suo aiuto. La donna ha chiamato il marito, che l'ha raggiunta. Ha poi spiegato di aver vissuto quel momento come un episodio che l'ha profondamente turbata, anche per non aver sentito la vicinanza delle persone. "Volevo solo condividere tutto – spiega – sono consapevole che in questa città ci sono persone meravigliose, che ho avuto la fortuna di conoscere, ma l'aver vissuto una situazione del genere mi ha profondamente colpita".