Turista immerge i piedi nella fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna: multato

A cura di Alessia Rabbai

Cercava refrigerio da un torrido pomeriggio di questa caldissima estate e ha pensato bene di bagnarsi alla fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. Un turista inglese di quarantadue anni è finito nei guai, costretto a pagare 500 euro di multa e ha ricevuto anche il Daspo urbano. I fatti risalgono alla giornata di ieri, sabato 23 luglio e sono avvenuti nel cuore del centro storico, in uno dei weekend più caldi dell'estate 2022, con temperature massime che hanno raggiunto picchi di 40 gradi in città. Protagonista della vicenda è un turista, in visita nella Capitale, che ha cercato di rinfrescarsi, immergendo i piedi nella fontana del Bernini ai piedi della Scalinata di Trinità dei Monti. La scena non è però sfuggita agli agenti della polziia locale di Roma Capitale del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana.

Una pattuglia è intervenuta intorno alle ore 15, alla vista del turista i vigili hanno raggiunto la fontana e lo hanno bloccato. Sottoposto agli accertamenti di rito per acquisire le generalità, è stato multato e ha ricevuto un divieto di avvicinamento all'area della fontana, per evitare che possa nuovamente farlo. L'intervento di ieri si inserisce nell'ambito delle misure per far rispettare le regole per la tutela dei monumenti storici romani.

Quando gli ultras del Feyenoord devastarono la Barcaccia

La Barcaccia, come altre fontane romane è stata oggetto di atti vandalici da parte di turisti e non solo. L'episodio più grave è quello che l'ha vista sette anni fa devastata dagli ultras del Feyenoord, provenienti da Rotterdam. A febbraio 2015 i tifosi olandesi in occasione della partita di Europa League hanno riversato nella vasca palloni di plastica rossi e bianchi, bottiglie di vetro e altri rifiuti. A luglio 2020 una turista si è fatta il bagno nuda nella Barcaccia, mentre un anno prima è stata la volta di Valeria Marini, multata di 500 euro perché entrata nella fontana per girare un videoclip musicale.