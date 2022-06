Turista fa volare drone sul Colosseo, ma precipita nell’area archeologica: denunciato Il drone fatto volare dal turista ha rischiato di cadere addosso alle persone che in quel momento stavano visitando il Colosseo. Il dispositivo è stato sequestrato.

A cura di Natascia Grbic

Un drone è stato sequestrato oggi dagli agenti della Polizia locale di Roma capitale dopo essere precipitato nell'area archeologica del Colosseo. A far precipitare il piccolo velivolo è stato un turista di nazionalità cinese, che ha mandato il drone nell'Anfiteatro Flavio, non riuscendo però a controllarlo e facendolo cadere. Il macchinario è stato notato dai vigili urbani nell'ambito dei controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale ed a tutela delle aree monumentali, e immediatamente sequestrato. Fermato anche il proprietario, un 41enne che è stato denunciato per violazione del divieto di sorvolo. Secondo quanto riportato dai caschi bianchi, solo per un caso fortuito il drone non ha colpito le persone che in quel momento stavano visitando il Colosseo.

Solo ieri un altro turista, questa volta spagnolo, è stato multato di ben 450 euro per essersi tuffato nella Fontana di Trevi. Il fatto è avvenuto all'alba di domenica mattina: il ragazzo è stato visto dagli agenti della polizia locale mentre entrava nella fontana per un tuffo. Lo hanno invitato a uscire e lui lo ha fatto, senza opporre resistenza. Dopodiché è stato multato, mentre la fontana non ha subito nessun danneggiamento. Solo qualche giorno prima sono andati in scena episodi ben più surreali: due persone sono state filmate mentrebevevano vino, si facevano il bidet e si depilavano nella fontana, mentre altre due sono state sorprese a urinarci e fare il bagno in topless. Qualche giorno prima un'altra turista ha lanciato un monopattino sulla scalinata di piazza di Spagna, un altro ancora per sbaglio ha sceso le scale con una Maserati. A inizio maggio, un ragazzo è stato denunciato per aver fatto volare un drone sull'Altare della Patria.