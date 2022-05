Tuffo nella fontana storica a Trastevere: lei si depila, lui beve vino durante il bagno (VIDEO) Il video è stato pubblicato ieri, sabato 21 maggio, sui canali di Welcome To Favelas. La fontana in questione è quella del Prigione, in via Goffredo Mameli, nel cuore di Trastevere a Roma.

A cura di Enrico Tata

La coppia che fa il bagno nella fontana (Frame dal video di Welcome to Favelas)

L'ennesimo bagno in una fontana storica della Capitale. Lui e lei, entrambi in costume. Come se nulla fosse, come se fosse tutto normale. Lei si depila le ascelle, poi le parti intime. Lui beve vino e si pulisce il naso. Insieme a loro un cane, che corre felice nell'acqua. Il video è stato pubblicato ieri, sabato 21 maggio, sui canali di Welcome To Favelas. La fontana in questione è quella del Prigione, in via Goffredo Mameli, nel cuore di Trastevere a Roma.

La fontana del Prigione

La fontana del Prigione, informa la sovrintendenza capitolina, è stata realizzata tra il 1587 e il 1590 in quello che era all'epoca uno dei viali della villa Montalto Peretti, progettata da Domenico Fontana per papa Sisto V. Si chiama così perché c'è una scultura nelle nicchia centrale che raffigura un prigioniero con le mani legate. La villa (e anche la fontana) fu distrutta per realizzare il quartiere di Trastevere. Le parti della fondata furono acquistate dal Comune di Roma e immagazzinate fino al 1894, quando si decise di ricomporre la fontana. Quest'ultima fu di nuovo smontata e trasferita alle pendici del Gianicolo, dove attualmente si trova. La fontana, che ha quindi oltre quattrocento anni, è stata restaurata tra il 2005 e il 2006.

Le multe per i bagni nelle fontane storiche

Nel nuovo regolamento di polizia locale di Roma Capitale, varato nel 2020, sono descritti gli importi delle sanzioni per chi fa "un uso scorretto di fontane e fontanelle". Il trasgressore in questi casi dovrebbe pagare una multa che va dai 160 ai 450 euro, che variano a seconda della gravità dell'infrazione contestata.