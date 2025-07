video suggerito

Villa Pamphili, i pm di Roma ascolteranno i familiari di Kaufman: "Arrestato cinque volte negli Usa" I magistrati di Roma hanno trasmesso una rogatoria alle autorità statunitensi per chiedere di ascoltare i familiari di Francis Kaufman, ma soprattutto avere informazioni sui numerosi precedenti penali negli Usa.

A cura di Natascia Grbic

La procura di Roma ha trasmesso una rogatoria alle autorità statunitensi per poter ascoltare i familiari di Charles Francis Kaufman, l'uomo accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda. Lo scopo è non solo ascoltare i parenti più stretti per ricostruire la personalità dell'uomo che si faceva chiamare Rexal Ford, ma anche per fare verifiche sul passaporto da lui utilizzato e per avere informazioni sui suoi precedenti penali. Kaufman negli Stati Uniti è stato arrestato cinque volte con l'accusa di violenza domestica e aggressione. Ha inoltre scontato 120 giorni di carcere per un'aggressione con arma letale che ha causato gravissime lesioni fisiche. Quest'ultima, sarebbe l'aggressione di cui è stata vittima un suo fratello. Sembra che proprio per questo motivo l'uomo sia andato via dagli Stati Uniti, con la famiglia che lo pagava per non tornare.

La sorella di Kaufman: "Un mostro"

La famiglia di Kaufman, per ora, non ha rilasciato molte dichiarazioni. Solo la sorella Penelope ha descritto il fratello come un mostro, che aveva già provato a uccidere uno di loro. Uno dei fratelli, contattato da Fanpage.it, ha declinato ogni richiesta di commento: "Ci mettiamo a disposizione degli inquirenti nel caso dovessero chiamarci, ma per ora preferiamo non rilasciare dichiarazioni", ha spiegato, chiedendo riservatezza.

Kaufman in Italia nei prossimi giorni

Kaufman arriverà in Italia la prossima settimana. L'uomo ha rinunciato a ricorrere in appello contro la richiesta di estradizione avanzata dal nostro paese, e potrebbe arrivare già entro il 10 luglio. Per metà luglio, invece, si svolgerà l'interrogatorio a cura dei giudici nei confronti dell'uomo. Al momento il 46enne è detenuto nel carcere greco di Larissa: non ha voluto rispondere all'interrogatorio, dichiarando solo di essere innocente e di voler parlare con il consolato americano.

In attesa dei risultati dell'istologico sul corpo di Trofimova

Entro le prossime settimane dovrebbero arrivare anche i risultati dell'esame istologico effettuato durante l'autopsia di Anastasia Trofimova. La donna è risultata negativa agli esami per la presenza nel sangue di alcol e droghe, e inizialmente non erano stati rilevati sul corpo segni di violenza, mentre la piccola è stata strangolata. Da un secondo esame però, è emerso che la donna potrebbe essere stata soffocata con un cuscino: l'avanzato stato di decomposizione in cui è stato trovato il corpo, potrebbe aver tratto in inganno il medico legale sulle cause del decesso, inizialmente non classificata come violenta.