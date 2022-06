Un tuffo all’alba dentro Fontana di Trevi costa caro un turista spagnolo: multato per 450 euro Il giovane di 26 anni, novello emule di Mastroianni nella Dolce Vita, è stato fermato alle cinque del mattino e multato per 450 euro dagli agenti della Polizia Locale.

A cura di Redazione Roma

Gli è costata cara la voglia di farsi un bagno. Protagonista dell'ennessimo tuffo in una fontana storica della città è stato un turista spagnolo di ventisei anni che è stato multato per 450 euro, così come previsto in questi casi dal Regolamento di Polizia Urbana. Erano circa le 5.00 del mattino di oggi – domenica 19 giugno – quando il ragazzo è stato notato avvicinarsi alla vasca e poi entrare all'interno da una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Trevi. Invitato a uscire dalla fontana è stato identificato e multato. Il ragazzo non ha opposto resistenza e la fontana monumentale non ha subito nessun danneggiamento.

Solo nelle ultime settimane le fontane storiche della città sono state "oltraggiate" da episodi peggiori di un semplice tuffo. Il mese scorso due persone sono state filmate mentre si depilavano e si facevano il bidet bevendo vino all'interno della vasca della Fontana del Prigione in via Mameli a Trastevere. La settimana scorsa invece un altro video al limite del surreale finito sui social network, ha immortalato una coppia in atteggiamenti altrettanto discutibili: mentre lui urinavaall'interno della fontana del Tritone in piazza della Repubblica, lei posa in topless facendo un bagno.

Il Regolamento di Polizia Urbana varato dalla scorsa amministrazione, ha inasprito le sanzioni per chi fa "un uso scorretto di fontane e fontanelle”, prevedono una multa tra i 160 e i 450 euro a seconda della violazione e la possibilità di accompagnare la multa anche da un Daspo urbano di durata variabile. Multe che purtroppo, negli ultimi anni, sono state elevate sempre più spesso.