Si picchiano davanti al Colosseo: rissa tra ambulanti a colpi di ombrello, quattro i denunciati Un gruppo di ambulanti si è affrontato intorno alle 11.40 di sabato, davanti al Colosseo. Quattro i denunciati: due bengalesi e due tunisini.

A cura di Rosario Federico

Screenshot di un frame del video pubblicato da "Welcome to Favelas"

Le urla, il litigio e la rissa a colpi di bastone tra venditori ambulanti davanti al Colosseo, a Roma. L'episodio è avvenuto sabato mattina, intorno alle ore 11.40, all'altezza del numero 26 di via del Colosseo, e vede protagonisti da una parte due venditori ambulanti bengalesi, dall'altra due ragazzi tunisini con la bandiera della Palestina diretti verso una manifestazione pro Gaza a piazzale Ostiense.

Quattro i feriti, poi identificati e denunciati dagli agenti di polizia del Commissariato Celio. Il tafferuglio è stato pubblicato sui canali social di "Welcome to Favelas" nella giornata di sabato. Sono ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato lo scontro. Gli agenti, inoltre stanno visionando le registrazioni delle camere seminate nella zona, una delle più visitate della Capitale.

La rissa tra venditori abusivi a largo Gaetano Agnesi

Sono stati momenti di preoccupazione per i turisti, che passeggiavano su una delle "terrazze" più belle e visitate di Roma, cioè largo Gaetano Agnesi, in attesa di scoprire le meraviglie del Colosseo e dei Fori Imperiali. Il ring è l'Anfiteatro Flavio, la zona dell'incontro è l'area pedonale poco distante dall'uscita della linea B della metropolitana e i contendenti sono ambulanti abusivi, pronti – come sempre – a vendere ombrellini parasole, scarpe, orologi e bottigliette d'acqua. Poi è successo qualcosa che ha scatenato la zuffa. Le indagini sono ancora in corso e non sono ancora chiari le cause dello scontro.

I militari dell'operazione "Strade sicure" di presidio alla zona hanno allertato e segnalato la rissa ai poliziotti. Quattro le persone denunciate, due bengalesi e due tunisini tra i quali uno è stato medicato sul posto e uno è stato portato all'ospedale San Giovanni in codice giallo per un trauma alla testa.

Il video pubblicato sui social

Nel video postato da "Welcome To Favelas" si vede un gruppo di venditori ambulanti abusivi che corre dietro a due ragazzi tunisini e picchiarli armati di bastone, corpi contundenti e addirittura mazzi di rose.

Uno dei ragazzi è avvolto da una bandiera della Palestina, probabilmente sul punto di recarsi a piazzale Ostiense dove sabato pomeriggio si è poi svolto un corteo per la Palestina. I due uomini del Bangladesh, uno di 36 anni, l'altro di 31, sono stati trasportati in ospedale al Fatebenefratelli con una prognosi di sette giorni. Uno dei due, nello specifico, avrebbe riportato la frattura di una mano.