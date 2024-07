Rissa tra turisti e borseggiatori in metro a Roma: cosa è successo. Cinque arresti e tre minori denunciati

video suggerito

Botte, calci, urla e spintoni. Cosa è successo nel tardo pomeriggio di ieri – sabato 13 luglio -nella stazione Barberini della metropolitana di Roma? Secondo quanto ricostruito tutto sarebbe iniziato all'interno di un vagone di un treno della metropolitana, quando un borseggiatore ha tentato di derubare un turista che, resosi conto di quanto stava subendo, ha reagito con decisione. Ne è nato un parapiglia: il turista ha tentato di immobilizzare il borseggiatore schiaffeggiandolo. In suo soccorso sono giunti diversi complici che hanno circondato l'avversario del loro complice.

Il caos a quel punto si sposta sulla banchina dove il treno si è fermato, a Barberini. Ancora urla, spintoni e anche qualcuno che usa lo spray al peperoncino. Il convoglio rimane fermo alcuni minuti, mentre molti romani e turisti si affrettano a uscire di corsa dalla stazione. A questo punto va in scena il secondo atto della maxi rissa, che coinvolge un gruppo di presunti borseggiatori sudamericani, che affrontano un gruppo di giovanissimi.

Di fronte al caos la vigilanza privata in servizio all'interno della stazione chiede l'intervento delle forze dell'ordine che arrivano sul posto. La stazione rimane chiusa per circa venti minuti. Il bilancio finale dell'intervento è di cinque arresti per rissa e interruzione di pubblico servizio (si tratta un 40enne di nazionalità colombiana, di un 24enne e di un 25enne originario del Perù, un cubano di 23 e un giovanissimo di nazionalità egiziana di 19 anni). Denunciati anche tre minorenni: un cittadino albanese di 17 anni e due ragazzi di origine egiziana di 16 anni.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, già acquisite dagli inquirenti, dovranno fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto. La rissa di ieri arriva dopo settimane che i borseggi e la sicurezza all'interno della metropolitana di Roma sono all'attenzione dei media, anche per le sortite dello Youtuber Simone Cicalone, ronde anti borseggio terminate con una rissa alla stazione di Piazza di Spagna sempre sulla metro A.