Giallo a Manziana, chiusa via Santa Severa: cadavere trovato in una casa, indagini in corso Questa mattina i carabinieri sono intervenuti in via Santa Severa a Manziana, piccolo comune alle porte di Roma. Una persona sarebbe stata trovata morta all'interno di un'abitazione. Le indagini sono in corso.

A cura di Natascia Grbic

Giallo a Manziana: questa mattina via Santa Severa è stata chiusa e transennata dai carabinieri, accertamenti sono in corso in un appartamento della via dove vivrebbe una famiglia. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, una persona sarebbe stata trovata morta all'interno dell'abitazione. Indagini sono attualmente in corso per ricostruire l'accaduto e capire le cause della morte. Sul posto anche la Scientifica, che sta facendo un sopralluogo all'interno della casa.

I carabinieri intervenuti in via Santa Severa

I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. Gli investigatori mantengono il riserbo più totale su che cosa sia accaduto. Non è nota l'identità della persona trovata deceduta nell'abitazione e le cause della morte, ma sembra sia una donna. Si tratterebbe di una 43enne. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno: la salma sarà trasportata all'obitorio del Verano per condurre tutti gli accertamenti necessari a fare luce sul caso. Le forze dell'ordine hanno sentito i dipendenti di un mobilificio che si trova vicino all'abitazione, e i lavoratori di un bar. In corso anche l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Al momento non è stato effettuato nessun fermo.

